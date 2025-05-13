Обнародован список пензенских школ, нарушивших порядок приема детей

13.05.2025 | 12:01

В ряде школ Пензенской области обнаружили нарушения обязательных требований порядка приема детей на обучение. Список учреждений опубликовало региональное министерство образования.

В него вошла 21 организация:

- Губернский кадетский корпус по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий имени 70-летия Победы в Великой Отечественной войне;

- гимназия № 53 Пензы;

- гимназия № 216 «Дидакт» Заречного;

- лицей № 230 Заречного;

- лицей № 21 Кузнецка;

- школа № 1 имени Героя Советского Союза К. Г. Мохова поселка Башмаково;

- школа № 1 города Белинского;

- школа села Бессоновка (ул. Садовая);

- школа № 3 поселка Земетчино;

- школа села Большая Ижмора Земетчинского района;

- школа села Красная Дубрава Земетчинского района;

- лицей имени Героя Советского Союза Н. Н. Гаврилова поселка Исса;

- школа поселка Евлашево Кузнецкого района;

- школа села Лопатино;

- школа № 1 имени Н. С. Артамонова поселка Лунино;

- многопрофильный лицей села Малая Сердоба;

- школа № 1 поселка Мокшан;

- школа № 1 имени Героя Советского Союза С. Ф. Тархова Нижнего Ломова;

- школа № 1 имени В. А. Шпагина Спасска;

- школа имени Героя Российской Федерации Р. А. Китанина поселка Тамала;

- школа села Наскафтым Шемышейского района.

Нарушение требований порядка приема обнаружили во время проверки. Образовательным учреждениям предложили принять меры по устранению недочетов.

В прошлом году родители некоторых пензенских школьников выразили недовольство тем, что ребенок иногда не может поступить в 10-й класс, даже если речь идет о родном для него образовательном учреждении: нужно пройти конкурс.

Начальник городского управления образования Юрий Каленов тогда пояснил, что главной причиной отказа является отсутствие свободных мест. Когда претендентов много, администрация учебного заведения рассматривает достижения ребенка, изучает его успеваемость.

В 2025 году процесс зачисления будет контролировать прокуратура. Особое внимание уделят фактам неправомерных отказов ученикам при приеме в 10-й класс.