В Пензенской области утвердили оклад преподавателя ОБЗР

18.03.2025 | 21:36

В Пензенской области утвердили рекомендуемый размер оклада (ставки) преподавателя - организатора основ безопасности и защиты Родины. Соответствующее постановление 17 марта подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

Согласно документу, оклад составляет 18 200 рублей, должность относится к 4-му квалификационному уровню.

Вести этот предмет в школах могут ветераны специальной военной операции. Для них институт регионального развития разработал курс бесплатного переобучения под названием «Педагогика и методика преподавания основ безопасности и защиты Родины».

Обучение длится более 500 часов, после чего ветераны, имеющие высшее образование, получают еще один диплом. В программе - педагогика, психология, физиология, ОБЖ и НВП, мастер-классы и военные сборы.

Уроки ОБЗР пришли на смену ОБЖ. Предмет ввели для учеников основной (5-9-е классы) и средней (10-11-е классы) школы, он включает в том числе курс начальной военной подготовки.

Ранее сообщалось, что школьников научат различать типы беспилотных летательных аппаратов. Их ознакомят с видами боевых ранений, особенностями прохождения военной службы по призыву и по контракту и др.