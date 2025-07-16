Занятость педагогов при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ назвали проблемой

16.07.2025 | 19:00

Участие педагогов в подготовке выпускников к ЕГЭ и ОГЭ и их занятость при проведении экзаменов отрицательно сказывается на учебном процессе. Так считает глава комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых.

Вопрос обсуждался на заседании комитета, где подводили итоги основного периода государственной итоговой аттестации.

Ирина Белых обратила внимание, что многие преподаватели задействованы в процессе и это негативно влияет на усвоение знаний другими учениками.

«В будущем она предложила совместно искать решения и понять, как эту проблему преодолеть», - пояснили в Рособрнадзоре.

Глава надзорного органа Анзор Музаев также призвал всех заинтересованных обсудить инициативы по совершенствованию ЕГЭ и ОГЭ.

«До 15 августа свои предложения можно направлять через почтовый ящик ege2025@obrnadzor.gov.ru или платформу обратной связи на портале госуслуг», - уточнили в ведомстве.