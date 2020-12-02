В школах и детсадах области вновь нашли просроченные продукты

02.12.2020 | 09:37

В Пензенской области продолжают выявлять предпринимателей, поставляющих в школьные и дошкольные учреждения региона просроченные продукты.

Так, в ноябре 2020 года сотрудники Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проверили оформление электронной ветеринарной сопроводительной документации в системе «Меркурий» и нашли несколько нарушений.

5 октября в Пензе индивидуальный предприниматель оформил документы на куски говядины, срок годности которых истек 5 и 29 сентября.

15 октября в Лунинском районе бизнесмен таким же образом скрыл несвежесть колбасных изделий, которые не годились для приема в пищу с 13 октября, а также куриных яиц, пропавших 12 октября.

Кроме того, вскрылись факты оформления этими коммерсантами сопроводительных документов на продукты, которые не входят в перечень подконтрольных.

Так, пензенский предприниматель сделал документацию на говядину в полутушках и четвертинках, охлажденную на крюках. Мясо ничем не закрывалось и имело контакт с внешней средой.

Лунинский бизнесмен оформил нужные бумаги на куриные яйца, не подвергнутые специальной обработке, цель которой - уничтожить опасные микроорганизмы и паразитов в них.

Продукция коммерсантов, получив фиктивную сопроводительную документацию, свидетельствующую о ее безопасности, поступила в столовые школ и детсадов Кузнецкого и Лунинского районов.

«Индивидуальные предприниматели привлечены к административной ответственности в виде штрафа. В адрес министерства образования области направлены информационные письма о выявленных нарушениях со стороны поставщиков продукции, об усилении контроля приема пищевой продукции», - добавили в Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.