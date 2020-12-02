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Общество

В школах и детсадах области вновь нашли просроченные продукты

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В Пензенской области продолжают выявлять предпринимателей, поставляющих в школьные и дошкольные учреждения региона просроченные продукты.

Так, в ноябре 2020 года сотрудники Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проверили оформление электронной ветеринарной сопроводительной документации в системе «Меркурий» и нашли несколько нарушений.

5 октября в Пензе индивидуальный предприниматель оформил документы на куски говядины, срок годности которых истек 5 и 29 сентября.

15 октября в Лунинском районе бизнесмен таким же образом скрыл несвежесть колбасных изделий, которые не годились для приема в пищу с 13 октября, а также куриных яиц, пропавших 12 октября.

Кроме того, вскрылись факты оформления этими коммерсантами сопроводительных документов на продукты, которые не входят в перечень подконтрольных.

Так, пензенский предприниматель сделал документацию на говядину в полутушках и четвертинках, охлажденную на крюках. Мясо ничем не закрывалось и имело контакт с внешней средой.

Лунинский бизнесмен оформил нужные бумаги на куриные яйца, не подвергнутые специальной обработке, цель которой - уничтожить опасные микроорганизмы и паразитов в них.

Продукция коммерсантов, получив фиктивную сопроводительную документацию, свидетельствующую о ее безопасности, поступила в столовые школ и детсадов Кузнецкого и Лунинского районов.

«Индивидуальные предприниматели привлечены к административной ответственности в виде штрафа. В адрес министерства образования области направлены информационные письма о выявленных нарушениях со стороны поставщиков продукции, об усилении контроля приема пищевой продукции», - добавили в Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Никогда не было такого и вот опять!!!

А Губернатор знает кого наказать?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Индивидуальные предприниматели привлечены к административной ответственности в виде штрафа.
Штраф??? Их на кол нужно посадить за то, что детей травят, а им штраф. С их доходами они 10 таких штрафов заплатят и продолжат травить

Гость||

Штрафы это смешно. Им выгоднее продавать просрочку с уплатой штрафов, чем не продавать. Таких сажать надо, вот тогда перестанут так поступать

Гость||

Единственный выход, придать этому максимальный резонанс в СМИ, чтобы "героев" знали в лицо

Гость||

Жрать надо заставить этих продованов всю их просрочку

Гость||

Где этот, штрафник? Где, где, бросил просроченное мясо, колбасу, яйцо и бежал, куда, на Кавказ? если бы, в Лондон, ловят?, поймают, в Темзе утопить.

Гость||

А при чем колбасные изделия? Ни в сады, ни в школы их не возят. Так, к слову чтоль?

Гость||

Сосиски, вроде, дают. И колбасу с макаронами в школе в сентябре здесь нахваливали.

Гость||

ничего необычного, чего раскукарекались?

Гость||

Гость|02.12.2020 10:34|

ничего необычного, чего раскукарекались?

Пятух?

Гость||

Ага, пятух, на яйцах просроченных протух.

Гость||

На фото, мясцо уж больно аппетитное, на просрочку не похоже, гуляшик, бефстроганов из него забацать и с гречей, с макарошками, ум отьешь ..без смеха.

Гость||

А мне что мясо, что рыба, за всё спасибо..

Гость||

А тот кто эти просроченные продукты принимал не виноват?

Гость||

Туда только с плохим зрением принимают

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Имя: Гость
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