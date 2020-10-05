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Общество

В школы и детсады Пензенской области попало просроченное мясо

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В сентябре сотрудники Управления Россельхознадзора по Пензенской области и Республике Мордовия выявили несколько фактов оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов на просроченную продукцию.

Так, 10 сентября в Сердобске предпринимательница оформила документацию на говядину, срок годности которой истек 21 августа.

13 сентября закон нарушил коммерсант из Бессоновского района. Несмотря на то что куриная грудка потеряла свежесть 9 сентября, колбасные изделия - 30 августа, а говядина - 8 сентября, мужчина оформил документацию, подтверждающую годность продуктов.

В Лунинском районе просроченными оказались молоко и сметана. Первое пропало 9 сентября, вторая - 18 августа. Однако 16 сентября это не помешало предпринимательнице оформить на продукты сопроводительную документацию.

«Далее молочные и мясные продукты были отправлены в детские школьные и дошкольные учреждения Бессоновского, Сердобского и Лунинского районов», - рассказали в управлении.

Бизнесменов в итоге оштрафовали, а в адрес министерств и ведомств направили письма, где рассказали о выявленных нарушениях и просроченных продуктах.

Ранее стало известно, что первоклассникам школы № 58 Пензы раздали сок с истекшим сроком годности. Руководитель школы пояснил, что организатор питания перепутал коробки. Пропавший напиток ребятам заменили.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Это так удивительно, после просроченного сока для первоклассников просто невероятно!

Гость||

Руководитель школы пояснил, что организатор питания перепутал коробки.

с кем не бывает?

Имя: Гость
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