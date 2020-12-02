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Общество

Пензенцы смогут задать вопросы о садах и школах министру образования

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Во вторник, 8 декабря, министр образования Пензенской области Александр Воронков проведет прямую линию. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Я буду готов услышать ваши вопросы по развитию дошкольного и общего образования», - обратился чиновник к своим подписчикам.

Всем желающим предлагается звонить по телефону 8(8412)-34-63-79 с 17:00 до 18:00.

Подобную телефонную прямую линию Александр Воронков проводил в августе. Тогда он ответил на вопросы, касавшиеся организации Дня знаний, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм во время учебного процесса, обеспечения школьников горячим питанием, расписания занятий и др.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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