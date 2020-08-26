Александр Воронков ответил на вопросы родителей школьников

26.08.2020 | 18:04

Организация Дня знаний, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм во время учебного процесса, обеспечение школьников горячим питанием, расписание занятий и так далее - обо всем этом родителям учащихся по телефону рассказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

«Группы продленного дня в школе Засечного не будет, потому что мы не сможем обеспечить безопасность нахождения ребенка в связи с тем, что в школе есть вторая смена начальной школы. Отдельных помещений для проведения продленок не будет», - пояснил он.

В других образовательных учреждениях дети смогут оставаться после уроков, но при одном условии: такие группы не должны быть смешанными и состоять из учащихся одного класса.

Родителей, бабушек и дедушек в школу будут пускать только при крайней необходимости. Исключение сделают лишь для взрослых, сопровождающих первоклассников.

Что касается родительских собраний, то их министр рекомендовал проводить дистанционно. А если без личного контакта обойтись нельзя, то встречаться в актовом или спортивном зале.

Говорили и о средствах индивидуальной защиты. Детям их носить не обязательно, а вот педагогам рекомендовано иногда надевать маски, которые, кстати, не стоит приобретать самим.

«Закуплены образовательными организациями и будут предоставляться учителям, чтобы был соблюден санитарный режим», - рассказал Александр Воронков.

Обеззараживатели воздуха, термометры, дезинфицирующие растворы тоже поступили во все образовательные учреждения региона. Если у кого-нибудь из школьников диагностируют коронавирус, то администрация этого учебного заведения будет действовать, как прежде при обнаружении любой инфекции - вплоть до закрытия класса или всей школы на карантин.