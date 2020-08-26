Сетевое издание|18+|Среда|26 авг 2020|18:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |
 

Учеба

Александр Воронков ответил на вопросы родителей школьников

Печать

Организация Дня знаний, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм во время учебного процесса, обеспечение школьников горячим питанием, расписание занятий и так далее - обо всем этом родителям учащихся по телефону рассказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

«Группы продленного дня в школе Засечного не будет, потому что мы не сможем обеспечить безопасность нахождения ребенка в связи с тем, что в школе есть вторая смена начальной школы. Отдельных помещений для проведения продленок не будет», - пояснил он.

В других образовательных учреждениях дети смогут оставаться после уроков, но при одном условии: такие группы не должны быть смешанными и состоять из учащихся одного класса.

Родителей, бабушек и дедушек в школу будут пускать только при крайней необходимости. Исключение сделают лишь для взрослых, сопровождающих первоклассников.

Что касается родительских собраний, то их министр рекомендовал проводить дистанционно. А если без личного контакта обойтись нельзя, то встречаться в актовом или спортивном зале.

Говорили и о средствах индивидуальной защиты. Детям их носить не обязательно, а вот педагогам рекомендовано иногда надевать маски, которые, кстати, не стоит приобретать самим.

«Закуплены образовательными организациями и будут предоставляться учителям, чтобы был соблюден санитарный режим», - рассказал Александр Воронков.

Обеззараживатели воздуха, термометры, дезинфицирующие растворы тоже поступили во все образовательные учреждения региона. Если у кого-нибудь из школьников диагностируют коронавирус, то администрация этого учебного заведения будет действовать, как прежде при обнаружении любой инфекции - вплоть до закрытия класса или всей школы на карантин.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте