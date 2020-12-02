Экс-директор мокшанского детдома опроверг обвинения воспитанников

02.12.2020 | 12:08

Нашумевшая история с Мокшанским домом-интернатом для умственно отсталых детей получила продолжение. Теперь уже бывший директор учреждения Заур Иванов опроверг обвинения воспитанников. Его слова привел портал «7х7 Пенза».

На днях взрослые подопечные записали видео, на котором пожаловались на руководителя, заявив, что он пьет, кричит, обзывает их, унижает и хвалится, якобы ему за это ничего не будет. По их мнению, этот директор, заступивший на пост в марте, не их человек, в отличие от предыдущего.

«Мы его боимся, он нас бьет. Он нас как хочет, так и называет», - рассказала в кадре воспитанница Татьяна.

На происшествие в детдоме уже отреагировали уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова и пензенский омбудсмен Елена Столярова, а также губернатор Иван Белозерцев. 30 ноября глава региона потребовал, чтобы Иванова немедленно уволили.

Утром того же дня Заур Иванов, по его словам, собирал подопечных для беседы. Он утверждает, что не смотрел ролик и не собирается.

«Они плакали и жалели, что записали это видео. Да, я как бывший военный - 30 лет прослужил в армии и участвовал в двух чеченских кампаниях - отношусь к ним дисциплинированно и строго. Но я никогда им грубого слова не сказал, даже голос на полтона не повысил. Я в армии-то ни одного солдата пальцем не трогал. А тут дети больные - куда?» - пояснил Иванов «7x7».

Он уточнил, что у некоторых подопечных «скверный характер», они воспринимают близко к сердцу любые замечания и часто обижаются.

2 декабря в детдоме корреспонденту портала PenzaInform.ru сообщили, что Заур Иванов уже неделю как не работает, временно его обязанности исполняет Марина Купцова.

Ранее Елена Столярова поясняла, что дело касается воспитанников в возрасте от 18 до 39 лет. По ее словам, по решению предыдущего директора Виктора Дружинина они проживали в отдельном здании на территории детского дома, выполняя различную работу: убирали участок, ухаживали за клумбами, шили, вязали. С новым руководителем отношения не заладились.

30 ноября в детский дом выехали представители прокуратуры, психологи, сотрудники органов опеки.

Возбуждено дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, с применением насилия или с угрозой его применения). Заниматься им будет первый отдел по расследованию особо важных дел.