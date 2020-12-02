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Общество

Экс-директор мокшанского детдома опроверг обвинения воспитанников

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Нашумевшая история с Мокшанским домом-интернатом для умственно отсталых детей получила продолжение. Теперь уже бывший директор учреждения Заур Иванов опроверг обвинения воспитанников. Его слова привел портал «7х7 Пенза».

На днях взрослые подопечные записали видео, на котором пожаловались на руководителя, заявив, что он пьет, кричит, обзывает их, унижает и хвалится, якобы ему за это ничего не будет. По их мнению, этот директор, заступивший на пост в марте, не их человек, в отличие от предыдущего.

«Мы его боимся, он нас бьет. Он нас как хочет, так и называет», - рассказала в кадре воспитанница Татьяна.

На происшествие в детдоме уже отреагировали уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова и пензенский омбудсмен Елена Столярова, а также губернатор Иван Белозерцев. 30 ноября глава региона потребовал, чтобы Иванова немедленно уволили.

Утром того же дня Заур Иванов, по его словам, собирал подопечных для беседы. Он утверждает, что не смотрел ролик и не собирается.

«Они плакали и жалели, что записали это видео. Да, я как бывший военный - 30 лет прослужил в армии и участвовал в двух чеченских кампаниях - отношусь к ним дисциплинированно и строго. Но я никогда им грубого слова не сказал, даже голос на полтона не повысил. Я в армии-то ни одного солдата пальцем не трогал. А тут дети больные - куда?» - пояснил Иванов «7x7».

Он уточнил, что у некоторых подопечных «скверный характер», они воспринимают близко к сердцу любые замечания и часто обижаются.

2 декабря в детдоме корреспонденту портала PenzaInform.ru сообщили, что Заур Иванов уже неделю как не работает, временно его обязанности исполняет Марина Купцова.

Ранее Елена Столярова поясняла, что дело касается воспитанников в возрасте от 18 до 39 лет. По ее словам, по решению предыдущего директора Виктора Дружинина они проживали в отдельном здании на территории детского дома, выполняя различную работу: убирали участок, ухаживали за клумбами, шили, вязали. С новым руководителем отношения не заладились.

30 ноября в детский дом выехали представители прокуратуры, психологи, сотрудники органов опеки.

Возбуждено дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, с применением насилия или с угрозой его применения). Заниматься им будет первый отдел по расследованию особо важных дел.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — 7x7-journal.ru
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Гость||

А с чего Столярова взяла, что не заладились? Опросите всех воспитанников. Сотрудников. Есть от них негатив?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ранее Елена Столярова поясняла, что дело касается воспитанников в возрасте от 18 до 39 лет
А может все дело в том, что БЫВШИХ воспитанников в таком возрасте государство и местное самоуправление должны были обеспечить жильем, но не смогли? А детдом - для детей.

Гость||

После 30ти лет в погонах и двух чеченских.., ему самому на реабилитации век дожмвать надо, а не детей воспитывать..

Гость||

Ааааа, он тоже бывший военный, ну тогда вопросов вообще нет.

Гость||

Вся эта дурнопахнущая история представляется хорошо скоординированной операцией по замене строптивого директора на покладистого.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

пояснил Иванов «7x7»
Это че? Кличка иль должность?

Гость||

ХВАТИТ УЖЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТИХ НЕСЧАСТНЫХ ЛЮДЕЙ РАДИ СОБСТВЕННОЙ КОРЫСТИ.

Гость||

Гость писал(a):

ему самому на реабилитации век дожмвать надо, а не детей воспитывать
А он и не должен воспитывать, это дело воспитателей. Он обеспечивал условия для воспитательного процесса.

Гость||

Амбиции справедливого джигита Заура Каральбиевича разбились от "крайней обидчивости некоторых воспитанников" Пичаль.

Гость||

Тут разбираться и разбираться. У нас любят априори правыми делать инвалидов и несовершеннолетних. Но они правы не всегда. Далеко не всегда.

Гость||

И обеспечивал на достойном уровне!!!

Гость||

Ой, беда! Обидели видного педагога и специалиста по психологии, да и просто друга детей.

Гость||

Подставили мужика сто процентов ! Что эти взрослые инвалиды делают в детском доме ?

Гость||

Гость писал(a):

После 30ти лет в погонах и двух чеченских.., ему самому на реабилитации век дожмвать надо, а не детей воспитывать..
На нары его.

Гость||

Гость писал(a):

ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Гость писал(a):
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Люди с подобным заболеванием очень внушаемы. Это сыграло на руку подлецам

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Имя: Гость
Комментарий:

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