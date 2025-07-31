Приостановлена работа Пензенского автовокзала, людей эвакуировали

31.07.2025 | 09:31

«Работа Пензенского автовокзала приостановлена», - сообщили в региональном министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства в четверг, 31 июля.

Причина - объявление сигнала «Воздушная опасность». Всех пассажиров и персонал эвакуировали.

Кроме того, как сообщалось ранее, принято решение остановить работу общественного транспорта. Кондукторы сейчас объясняют пассажирам, что необходимо укрыться в ближайших зданиях и сооружениях для их безопасности.

Утром 31 июля Пензенскую область вновь атаковали вражеские беспилотники. По словам губернатора Олега Мельниченко, целью стало «одно из наших промышленных предприятий».

Запущены звуковые сирены, речевое оповещение, СМС-оповещения, уведомления в официальных каналах и по телевидению. Расположение подвальных помещений, предназначенных для укрытий, можно узнать по ссылке.