Общественный транспорт в Пензе вернули на прежние маршруты

31.07.2025 | 11:46

«Работа общественного транспорта в городе ведется без изменений по существующим маршрутам», - сообщили в региональном минстрое в 11:25 четверга, 31 июля.

Автобусы и троллейбусы перестали ходить утром из-за объявления сигнала «Воздушная опасность». Кондукторы рекомендовали пассажирам пройти в ближайшие здания и сооружения для их безопасности.

Сообщалось, что общественный транспорт следует в объезд перекрытых участков дорог.

После 9:30 «Воздушную опасность» отменили. В 10:40 появилась информация о снятии режима «Беспилотная опасность» в Пензенской области.

Утром 31 июля регион атаковали вражеские беспилотники. По словам губернатора Олега Мельниченко, целью стало «одно из наших промышленных предприятий».

Были запущены звуковые сирены, речевое оповещение, СМС-оповещения, уведомления в официальных каналах и по телевидению.