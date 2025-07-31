Карта «СВОи» от ВТБ стала доступна ветеранам МЧС и прокуратуры

31.07.2025 | 12:36

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ВТБ расширил доступ к карте «СВОи», предоставив возможность оформления электронного удостоверения ветеранам боевых действий из Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Генеральной прокуратуры и Главной военной прокуратуры.

Карта «СВОи» объединяет функции ветеранского удостоверения и банковской карты, позволяя ее владельцам получать все положенные федеральные и региональные льготы, а также денежное довольствие и дополнительные выплаты.

С помощью карты пользователи могут осуществлять различные банковские операции: оплачивать товары и услуги, снимать наличные без комиссии, а также получать заработную плату или военную пенсию. Кроме того, владельцы карты могут воспользоваться повышенными процентными ставками по накопительным счетам и вкладам.

Дополнительно владельцам карты «СВОи» в ВТБ открыт бесплатный доступ к сервису «Телемедицина плюс», который включает круглосуточные онлайн-консультации врачей, а также психологическую и юридическую помощь. Услуга онлайн-консультации врачей доступна не только для держателей карты, но и для членов их семей.

Карта «СВОи» действует на территории России. Оформить ее могут ветераны боевых действий из силовых ведомств страны - Министерства обороны, ФСИН, МВД, Росгвардии, а теперь также МЧС, Генеральной прокуратуры и Главной военной прокуратуры.

Карта «СВОи» доступна для получения ветеранам боевых действий, получившим статус «ветеран» от определенных ведомств. Получение телемедицинских онлайн-консультаций предоставляется СК «СОГАЗ» и доступно ветеранам и членам их семей. Получение информационных и консультационных услуг по юридическим и/или финансовым вопросам в форме онлайн-консультаций предоставляется ООО «Европейская юридическая служба» и доступно только ветеранам. Опцию «телемедицина плюс» необходимо предварительно самостоятельно подключить в мобильном банке ВТБ, стоимость подключения опции - 0 руб. С подробностями по карте «СВОи», списку поддерживаемых ведомств и опции «Телемедицина плюс» можно ознакомиться на сайте vtb.ru/svoi. Выпуск и обслуживание дебетовой карты - 0 руб.

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