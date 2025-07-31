Сетевое издание|18+|Четверг|31 июл 2025|13:22
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+29oC
+30oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+29oC
+30oC
Завтра | Облачно |

Общество

Карта «СВОи» от ВТБ стала доступна ветеранам МЧС и прокуратуры

Печать
Telegram

Erid: 2VfnxwHouxC

ВТБ расширил доступ к карте «СВОи», предоставив возможность оформления электронного удостоверения ветеранам боевых действий из Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Генеральной прокуратуры и Главной военной прокуратуры.

Карта «СВОи» объединяет функции ветеранского удостоверения и банковской карты, позволяя ее владельцам получать все положенные федеральные и региональные льготы, а также денежное довольствие и дополнительные выплаты.

С помощью карты пользователи могут осуществлять различные банковские операции: оплачивать товары и услуги, снимать наличные без комиссии, а также получать заработную плату или военную пенсию. Кроме того, владельцы карты могут воспользоваться повышенными процентными ставками по накопительным счетам и вкладам.

Дополнительно владельцам карты «СВОи» в ВТБ открыт бесплатный доступ к сервису «Телемедицина плюс», который включает круглосуточные онлайн-консультации врачей, а также психологическую и юридическую помощь. Услуга онлайн-консультации врачей доступна не только для держателей карты, но и для членов их семей.

Карта «СВОи» действует на территории России. Оформить ее могут ветераны боевых действий из силовых ведомств страны - Министерства обороны, ФСИН, МВД, Росгвардии, а теперь также МЧС, Генеральной прокуратуры и Главной военной прокуратуры.

Карта «СВОи» доступна для получения ветеранам боевых действий, получившим статус «ветеран» от определенных ведомств. Получение телемедицинских онлайн-консультаций предоставляется СК «СОГАЗ» и доступно ветеранам и членам их семей. Получение информационных и консультационных услуг по юридическим и/или финансовым вопросам в форме онлайн-консультаций предоставляется ООО «Европейская юридическая служба» и доступно только ветеранам. Опцию «телемедицина плюс» необходимо предварительно самостоятельно подключить в мобильном банке ВТБ, стоимость подключения опции - 0 руб. С подробностями по карте «СВОи», списку поддерживаемых ведомств и опции «Телемедицина плюс» можно ознакомиться на сайте vtb.ru/svoi. Выпуск и обслуживание дебетовой карты - 0 руб.

Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО). Лицензия № 1 000.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте