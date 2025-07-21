Мокшанский детдом ждет волонтеров для прогулок с воспитанниками

21.07.2025 | 09:44

Мокшанскому дому-интернату для умственно отсталых детей требуются добровольцы, которые помогли бы персоналу в уходе за воспитанниками.

Большинство из них не могут самостоятельно себя обслуживать. Рядом с ними круглосуточно находится специально обученные работники, но их рук не хватает.

«Нужны добровольцы, которые помогут медсестрам сопровождать детей на прогулку. Если и у вас есть желание поделиться с детьми частичкой своего времени, присоединяйтесь!» - призвала население Пензенская епархия.

Учреждение испытывает особую необходимость в автоволонтерах, которые могли бы доставлять добровольцев до Мокшана и обратно.

«В июле-августе поездки в Мокшанский детский дом запланированы на каждую среду и субботу. Отъезд из Пензы в 8:00, возвращение в 12:00. Контактный телефон для записи в поездки +7-937-441-32-50 (можно звонить, писать в мессенджеры)», - уточнили в епархии.