В Пензе решили остановить работу общественного транспорта

31.07.2025 | 09:20

В Пензе из-за объявления сигнала «Воздушная опасность» решили остановить работу общественного транспорта. Об этом сообщили в областном минстрое в четверг, 31 июля.

«Кондукторы объясняют пассажирам, что необходимо проследовать в ближайшие здания и сооружения для их безопасности», - отметили в ведомстве.

Сейчас вносятся изменения в действующую схему движения общественного транспорта. Обновленную версию предоставят дополнительно.

Утром 31 июля Пензенскую область вновь атаковали вражеские беспилотники. По словам губернатора Олега Мельниченко, целью стало «одно из наших промышленных предприятий».

Запущены звуковые сирены, речевое оповещение, СМС-оповещения, уведомления в официальных каналах и по телевидению. Расположение подвальных помещений, предназначенных для укрытий, можно узнать по ссылке.