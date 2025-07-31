В Пензенской области отменили режим «Воздушная опасность»

В Пензенской области отменен режим «Воздушная опасность», угроза нападения миновала. Об этом стало известно после 9:30 четверга, 31 июля.
Утром регион вновь атаковали вражеские беспилотники. По словам губернатора Олега Мельниченко, целью стало «одно из наших промышленных предприятий». На территории произошло возгорание, но жертв и разрушений нет.
Запускались звуковые сирены, речевое оповещение, СМС-оповещения, уведомления в официальных каналах и по телевидению, приостанавливалась работа общественного транспорта и автовокзала.
«При получении сигнала необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом, если вы находитесь в здании. Если вы на улице - зайти в ближайшее здание, паркинг, подземный переход, укрытие.
В безопасном месте нужно оставаться до отбоя сигнала «Воздушная опасность», - предупредил Олег Мельниченко.
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