В Пензенской области отменили режим «Воздушная опасность»

31.07.2025 | 09:49

В Пензенской области отменен режим «Воздушная опасность», угроза нападения миновала. Об этом стало известно после 9:30 четверга, 31 июля.

Утром регион вновь атаковали вражеские беспилотники. По словам губернатора Олега Мельниченко, целью стало «одно из наших промышленных предприятий». На территории произошло возгорание, но жертв и разрушений нет.

Запускались звуковые сирены, речевое оповещение, СМС-оповещения, уведомления в официальных каналах и по телевидению, приостанавливалась работа общественного транспорта и автовокзала.

«При получении сигнала необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом, если вы находитесь в здании. Если вы на улице - зайти в ближайшее здание, паркинг, подземный переход, укрытие.

В безопасном месте нужно оставаться до отбоя сигнала «Воздушная опасность», - предупредил Олег Мельниченко.