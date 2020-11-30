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Общество

Анна Кузнецова о ситуации в Мокшане: Внутри все сжалось

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На ролик, записанный воспитанниками Мокшанского дома-интерната для умственно отсталых детей, отреагировала уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка, уроженка Пензы Анна Кузнецова.

Соответствующий пост детский омбудсмен разместила в понедельник, 30 ноября, на своей странице в соцсети Facebook.

«Вчера у меня в руках оказалось видео, где дети из Мокшанского детского дома говорят о насилии. Внутри все сжалось... Уже сегодня утром губернатором Пензенской области была направлена комиссия. Прошло всего несколько месяцев со дня смерти предыдущего директора Виктора Петровича Дружинина, и уже конфликт! Подключили прокуратуру, следственный... Нужно разобраться во всех обстоятельствах. Но уже сейчас очевидно, что не с того начал новый руководитель... Не с того!» - написала Анна Кузнецова.

Комментарий об инциденте дала уполномоченный по защите прав ребенка в области Елена Столярова. Она пояснила, что речь идет не о малолетних детях, а о взрослых воспитанниках интерната, живущих на территории учреждения в отдельном здании.

В ролике воспитанники пожаловались на грубое обращение с ними директора учреждения Заура Иванова, что он «пьет, кричит». По мнению подопечных интерната, этот руководитель не их человек.

«Мы его боимся, он нас бьет. Он нас как хочет, так и называет», - рассказала в кадре воспитанница Татьяна.

Как сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Евгения Воеводина, сейчас следователи проводят проверку по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями), а также статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником организации, оказывающей социальные услуги, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Речь об инциденте в доме-интернате зашла и на оперативном совещании в правительстве области, которое состоялось 30 ноября. Губернатор Иван Белозерцев потребовал от министра соцразвития Алексея Качана уволить директора учреждения до конца дня.

Кроме того, глава региона объявил взыскание Качану за слабый контроль и потребовал также наказать тех, кто курировал работу детдома.

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Гость||

А столярову он не хочет уволить?

Гость||

Столярова этого вояку не назначала.

Гость||

А почему бы их не поселить в арт-поместье "Новые берега". Куда им пожизненно деваться. В дом престарелых?

Гость||

Да как же так,умственно отсталые взрослые люди записали обращение,и тут сразу уволить.У нас в Пензе в комментариях,такого начитаешся ,что давно пора всех в отставку,но этого не делают,т.к.половина этих обращений фейки,а тут сразу прогремели на всю страну.Завтра Малахов приедет,передачу на первый канал снимут

Гость||

Вот истинная роль всего этого шалмана под названием Министерство труда и соцзащиты! Элементарного контроля не ведется, не то, чтобы какое-то планирование или поползновения по поводу улучшения соцзащиты населения. Этот Качан такой же вояка! Это уже они присели на теплые местечки - типа вот есть разнорядка по пособиям федеральным, вот есть список нищих и пьяниц - к ним раз внеделю ходяи тети и бросают листовку в ящик. Всё. Зачем нужно это псевдоминистерство!!!! Правильно Мишустин хочет все это заменить автоматическим начислением! Разогнать! На съэкономленные деньши построить еще один корпус Новые берега.

Гость||

Гость писал(a):

Столярова этого вояку не назначала.
Ее (65+) опять назначил Иван.

Гость||

А причем тут уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка, уроженка Пензы Анна Кузнецова, если речь идет о взрослых?

Гость||

Псевдоминистерство защиты, Псевдоуполномоченный по защите детей, Псевдоуполномоченный по защите прав человека.... А они по 100к зп+ штат сотрудников если что имеют

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Столярова этого вояку не назначала.
Ее (65+) опять назначил Иван.
Наследие и достояние Васи.

Гость||

Гость писал(a):

А причем тут уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка, уроженка Пензы Анна Кузнецова, если речь идет о взрослых?
Да потому что дети знают её, а уполномоченного по правам прав человека в Пензенской области даже не знают кто это!!!! А 100к зп у нее точно есть!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Губернатор Иван Белозерцев потребовал от министра соцразвития Алексея Качана уволить директора учреждения до конца дня.

Теперь даже сталинские тройки не нужны. Губер единолично решат судьбу человека без суда и следствия. По "сигналу", который на поверку может оказаться ложным доносом.

Гость||

а как по другому с ДУРАКАМИ по-другому с ДУРАКАМИ нельзя

Гость||

Умственно отсталые инвалиды, они дееспособны? Может жалобы со зла придуманы и извиняться ещё перед достойным человеком придётся?

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
А причем тут уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка, уроженка Пензы Анна Кузнецова, если речь идет о взрослых?
Да потому что дети знают её, а уполномоченного по правам прав человека в Пензенской области даже не знают кто это!!!! А 100к зп у нее точно есть!!!
Какие дети! Взрослые........

Гость||

Гость писал(a):

Вот истинная роль всего этого шалмана под названием Министерство труда и соцзащиты! Элементарного контроля не ведется, не то, чтобы какое-то планирование или поползновени
Не обкакайся от пафоса!

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Имя: Гость
Комментарий:

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