Анна Кузнецова о ситуации в Мокшане: Внутри все сжалось

30.11.2020 | 13:20

На ролик, записанный воспитанниками Мокшанского дома-интерната для умственно отсталых детей, отреагировала уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка, уроженка Пензы Анна Кузнецова.

Соответствующий пост детский омбудсмен разместила в понедельник, 30 ноября, на своей странице в соцсети Facebook.

«Вчера у меня в руках оказалось видео, где дети из Мокшанского детского дома говорят о насилии. Внутри все сжалось... Уже сегодня утром губернатором Пензенской области была направлена комиссия. Прошло всего несколько месяцев со дня смерти предыдущего директора Виктора Петровича Дружинина, и уже конфликт! Подключили прокуратуру, следственный... Нужно разобраться во всех обстоятельствах. Но уже сейчас очевидно, что не с того начал новый руководитель... Не с того!» - написала Анна Кузнецова.

Комментарий об инциденте дала уполномоченный по защите прав ребенка в области Елена Столярова. Она пояснила, что речь идет не о малолетних детях, а о взрослых воспитанниках интерната, живущих на территории учреждения в отдельном здании.

В ролике воспитанники пожаловались на грубое обращение с ними директора учреждения Заура Иванова, что он «пьет, кричит». По мнению подопечных интерната, этот руководитель не их человек.

«Мы его боимся, он нас бьет. Он нас как хочет, так и называет», - рассказала в кадре воспитанница Татьяна.

Как сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Евгения Воеводина, сейчас следователи проводят проверку по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями), а также статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником организации, оказывающей социальные услуги, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Речь об инциденте в доме-интернате зашла и на оперативном совещании в правительстве области, которое состоялось 30 ноября. Губернатор Иван Белозерцев потребовал от министра соцразвития Алексея Качана уволить директора учреждения до конца дня.

Кроме того, глава региона объявил взыскание Качану за слабый контроль и потребовал также наказать тех, кто курировал работу детдома.