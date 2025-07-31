31.07.2025 | 10:07

Несмотря на отмену режима «Воздушная опасность», в Пензенской области сохраняется режим «Беспилотная опасность». Об этом предупредил губернатор Олег Мельниченко в 9:58 четверга, 31 июля.

«Ограничения мобильного интернета продолжают действовать», - уточнил глава региона.

Утром область атаковали вражеские беспилотники. По словам губернатора Олега Мельниченко, целью стало «одно из наших промышленных предприятий». На территории произошло возгорание, но жертв и разрушений нет.

Запускались звуковые сирены, речевое оповещение, СМС-оповещения, уведомления в официальных каналах и по телевидению, приостанавливалась работа общественного транспорта и автовокзала.

После 9:30 стало известно, что угроза нападения противника с воздуха миновала, работа общественного транспорта возобновилась, машины начали следовать в объезд перекрытых участков дорог.

UPD: в 10:40 появилась информация об отмене режима «Беспилотная опасность» в Пензенской области.