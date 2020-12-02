Для Пензы подготовили проект развития общественного транспорта

02.12.2020 | 09:30

В Пензе планируют модернизировать систему пассажирского транспорта. Соответствующий проект обсудили в правительстве во вторник, 1 декабря.

«Организация транспортного обслуживания населения, повышение качества данного вида услуг - эти вопросы заслуживают самого пристального внимания. Их решением надо заниматься системно», - сообщил губернатор Иван Белозерцев.

По мнению региональных властей, транспорт должен стать более современным и комфортным, работать точно по расписанию, удовлетворять все запросы граждан.

Для пензенской агломерации (областного центра и близлежащих населенных пунктов) был разработан проект комплексного развития общественного транспорта.

«Речь идет о формировании оптимальной маршрутной сети, взаимоувязке разных видов транспорта и координации графиков движения. Проект предполагает введение электронного билета и IT-платформы управления системой общественного транспорта, запуск современного безопасного, экологичного и комфортного подвижного состава, функционирование единого оператора по администрированию перевозок и диспетчеризации», - пояснили в пресс-службе правительства.

Белозерцев поручил составить дорожную карту развития транспортной инфраструктуры, взяв предложенный проект в качестве основы.

«Необходимо проработать вопрос по приобретению новых автотранспортных единиц с использованием лизинговой системы», - поручил он.