Для Пензы подготовили проект развития общественного транспорта

В Пензе планируют модернизировать систему пассажирского транспорта. Соответствующий проект обсудили в правительстве во вторник, 1 декабря.
«Организация транспортного обслуживания населения, повышение качества данного вида услуг - эти вопросы заслуживают самого пристального внимания. Их решением надо заниматься системно», - сообщил губернатор Иван Белозерцев.
По мнению региональных властей, транспорт должен стать более современным и комфортным, работать точно по расписанию, удовлетворять все запросы граждан.
Для пензенской агломерации (областного центра и близлежащих населенных пунктов) был разработан проект комплексного развития общественного транспорта.
«Речь идет о формировании оптимальной маршрутной сети, взаимоувязке разных видов транспорта и координации графиков движения. Проект предполагает введение электронного билета и IT-платформы управления системой общественного транспорта, запуск современного безопасного, экологичного и комфортного подвижного состава, функционирование единого оператора по администрированию перевозок и диспетчеризации», - пояснили в пресс-службе правительства.
Белозерцев поручил составить дорожную карту развития транспортной инфраструктуры, взяв предложенный проект в качестве основы.
«Необходимо проработать вопрос по приобретению новых автотранспортных единиц с использованием лизинговой системы», - поручил он.
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Пока муниципального, государственного транспорта не будет, будете только проекты обсуждать.