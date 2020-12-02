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Общество

Для Пензы подготовили проект развития общественного транспорта

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В Пензе планируют модернизировать систему пассажирского транспорта. Соответствующий проект обсудили в правительстве во вторник, 1 декабря.

«Организация транспортного обслуживания населения, повышение качества данного вида услуг - эти вопросы заслуживают самого пристального внимания. Их решением надо заниматься системно», - сообщил губернатор Иван Белозерцев.

По мнению региональных властей, транспорт должен стать более современным и комфортным, работать точно по расписанию, удовлетворять все запросы граждан.

Для пензенской агломерации (областного центра и близлежащих населенных пунктов) был разработан проект комплексного развития общественного транспорта.

«Речь идет о формировании оптимальной маршрутной сети, взаимоувязке разных видов транспорта и координации графиков движения. Проект предполагает введение электронного билета и IT-платформы управления системой общественного транспорта, запуск современного безопасного, экологичного и комфортного подвижного состава, функционирование единого оператора по администрированию перевозок и диспетчеризации», - пояснили в пресс-службе правительства.

Белозерцев поручил составить дорожную карту развития транспортной инфраструктуры, взяв предложенный проект в качестве основы.

«Необходимо проработать вопрос по приобретению новых автотранспортных единиц с использованием лизинговой системы», - поручил он.

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Гость||

Пока муниципального, государственного транспорта не будет, будете только проекты обсуждать.

Гость||

Главное чтобы совсем не убили транспорт оптимизацией.

Гость||

какие молодцы, два управления транспорта, а транспорта нет, последний автобусный парк на ул. Измайлова разбирают

Гость||

Гость писал(a):

последний автобусный парк на ул. Измайлова разбирают
Застраивать будут?

Гость||

А с плебсом обсуждать проект не будут?

Гость||

Когда уже закончится - должны быть- и начнется -уже есть реально для людей?!

Гость||

Гость писал(a):

Когда уже закончится - должны быть- и начнется -уже есть
Жи есть, братан!

Гость||

Смешно. Прямо проект за проектом. А как до дела, денег даже на содержания пару десятков троллейбусов нет. Кому нужна вся эта пустая болтовня?

Гость||

Главное другое они сейчас с этой реформой пытаются провернуть миллиардную аферу !!!!!Они собираются закупить за бюджетные средства автобусы для частных перевозчиков Дилижанса и Меркурия ,при чем это все пытаются провернуть втихую под видом реформы общественного транспорта.Муниципальный перевозчик у нас есть ,это МБУ АТХ ,но его ни кто развивать не собирается ,хотя Белозерцевым лично были обещаны 100 новых автобусов именно для муниципального перевозчика и обновления подвижного состава ,покупка нового по стране за счет федеральных программ идёт именно у государственных муниципальных перевозчиков!!!!!!!

Гость||

"Необходимо проработать вопрос по приобретению новых автотранспортных единиц с использованием лизинговой системы», - поручил он."

5 лет обещают новые автобусы, а оказывается и вопрос ещё не прорабатывали даже, капец! Такими темпами он и за второй срок ничего не успеет!

Гость||

Да сейчас решат расширять улицы опять, распашут полгорода, а через год, когда закончат уже никто и не вспомнит про транспорт

Гость||

За второй срок не успеет, так на третий пойдёт со 102% голосов

Гость||

Гость писал(a):

"Необходимо проработать вопрос по приобретению новых автотранспортных единиц с использованием лизинговой системы», - поручил он."

5 лет обещают новые автобусы, а оказывается и вопрос ещё не прорабатывали даже, капец! Такими темпами он и за второй срок ничего не успеет!

Федеральная программа идёт без лизинга ,60% платят федералы ,40 регионы ,а закупки идут для муниципальных перевозчиков,а они хотят уже область загнать в долги ради семейств Фоминых,Тюгаевых,Бочкарёвых,т.е. лизинг под гос.гарантии!!!

Гость||

Не ужели все так плохо!? Вроде все в пиджаках, образованные, а экономика в минусе, народ нищает ладно, ездить не начем уже. Проезд дорогой да и соц дистанция не выдерживается в транспорте. Кто виноват? Американцы?

Гость||

Новостят, что от ковида стареют быстро, третьего может и не быть срока, хех

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Имя: Гость
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