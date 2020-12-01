В Пензе в перинатальном центре родилась третья тройня за год

01.12.2020 | 15:19

С начала 2020 года в пензенском перинатальном центре родилась третья тройня. Сообщение об этом появилось на странице областной больницы имени Н. Н. Бурденко в Instagram.

«Хотя год еще не закончился, надежду на сюрпризы никто не отменял», - рассказали в медицинском учреждении.

Вторая тройня (все - мальчики) появилась на свет в перинатальном центре летом. А первая родилась весной.

«Специалисты отделения стараются для вас и сделают все, чтобы подарить счастье полной семьи!» - подчеркнули медики.

В 2018 году маленькими жителями Пензенской области стали 15 тройняшек.