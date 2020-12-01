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Общество

В Пензе в перинатальном центре родилась третья тройня за год

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С начала 2020 года в пензенском перинатальном центре родилась третья тройня. Сообщение об этом появилось на странице областной больницы имени Н. Н. Бурденко в Instagram.

«Хотя год еще не закончился, надежду на сюрпризы никто не отменял», - рассказали в медицинском учреждении.

Вторая тройня (все - мальчики) появилась на свет в перинатальном центре летом. А первая родилась весной.

«Специалисты отделения стараются для вас и сделают все, чтобы подарить счастье полной семьи!» - подчеркнули медики.

В 2018 году маленькими жителями Пензенской области стали 15 тройняшек.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Жуть, срaзу три ртa(((

Гость||

Гость писал(a):

Жуть, срaзу три ртa(((
Похоже ты навальнист.

Гость||

Гость писал(a):

Жуть, срaзу три ртa(((
Жуть будет ,если все три будут больные и на лечение придётся собирать СМСками...

Гость||

Поздравление родителям и здоровья детям.

Гость||

Бог дает дети,но Бог дает и сил.

Гость||

Гость писал(a):

Похоже ты навальнист.
нет, он патриот

Гость||

Мужику,если не сбежал,желательно получить психологическую помощь.Матери и детям крепкого здоровья и везения.В тяжёлое время это произошло,нищее.

Имя: Гость
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