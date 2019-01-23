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Общество | Специалисты определили средний возраст рожениц в Пензенской области

23.01.2019|17:13
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В 2018 году в Пензенской области родились 11 256 детей - 5 744 мальчика и 5 512 девочек. Среди появившихся на свет - 258 двойняшек и 15 тройняшек.

Средний вес ребенка составил 3,35 кг, а рост - 52,3 см.

Средний возраст женщин, ставших мамами, - 29 лет, сообщили в пресс-службе Пензенского регионального отделения Фонда социального страхования.

Ранее губернатор Иван Белозерцев поставил задачу снизить количество абортов и выйти на 50-процентный показатель отказов женщин от прерывания беременности. Для этого с будущими мамами должны работать главы районов, их заместители по социальным вопросам, врачи и психологи.

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|23.01.2019 17:46|

Маразм....

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