23.01.2019 | 17:13

В 2018 году в Пензенской области родились 11 256 детей - 5 744 мальчика и 5 512 девочек. Среди появившихся на свет - 258 двойняшек и 15 тройняшек.

Средний вес ребенка составил 3,35 кг, а рост - 52,3 см.

Средний возраст женщин, ставших мамами, - 29 лет, сообщили в пресс-службе Пензенского регионального отделения Фонда социального страхования.

Ранее губернатор Иван Белозерцев поставил задачу снизить количество абортов и выйти на 50-процентный показатель отказов женщин от прерывания беременности. Для этого с будущими мамами должны работать главы районов, их заместители по социальным вопросам, врачи и психологи.