Некачественное питание: в школе Пензы расследуют вспышку норовируса

30.11.2020 | 12:39

В Пензе сотрудники регионального управления Роспотребнадзора закрыли на карантин школу № 11, несколько учащихся которой подхватили кишечную инфекцию.

27 ноября стало известно, что у ребят из разных классов и параллелей появились рвота и понос. За заболевшими и контактными лицами организовали медицинское наблюдение, в школе сделали необходимые пробы и смывы, работу пищеблока приостановили.

В понедельник, 30 ноября, в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что у детей (их число не уточняется) норовирусная инфекция. Возбудителя также нашли у трех работников пищеблока. Проверка столовой выявила нарушение санитарных норм.

«Согласно предварительным выводам, групповой очаг заболеваемости носит пищевой характер. Наиболее вероятными факторами передачи явились блюда, не подвергающиеся вторичной термообработке (овощные салаты, фрукты). Предрасполагающими факторами явились допуск больных сотрудников (вероятно, с бессимптомным течением) к работе на пищеблоке и нарушения установленных санитарно-гигиенических требований», - рассказали в ведомстве.

В настоящий момент в школе продолжается санитарная обработка. В отношении руководства образовательного учреждения, а также организатора питания составлены протоколы об административном правонарушении.