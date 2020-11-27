Сетевое издание|18+|Пятница|27 ноя 2020|12:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В пензенской школе произошла вспышка ротавирусной инфекции

Печать

В одной из пензенских школ произошла вспышка, предположительно, ротавирусной инфекции. Утром в пятницу, 27 ноября, в редакцию портала PenzaInform.ru поступило сообщение анонимного интернет-пользователя.

«В школе № 11 г. Пензы 26.11.2020 произошло массовое отравление школьников. Дирекция школы принимает следующие меры: вызвать всем заболевшим школьникам врача, чтобы исключить ОРВИ! Детей тошнит, признаки пищевого отравления налицо! А они говорят: ОРВИ! Коронавирус и тут напакостил?!» - возмутился читатель портала.

Начальник городского управления образования Юрий Голодяев рассказал, что дети, скорее всего, заразились ротавирусной инфекцией.

«Дети из разных классов, из разных параллелей. Рвота у некоторых, понос - обычные симптомы ротавирусной инфекции», - пояснил Голодяев.

Он подчеркнул, что в числе заболевших - учительница и несколько детей, не питавшихся в школьной столовой. Поэтому версия с отравлением не подтверждается.

В настоящее время сотрудники школы выясняют, сколько человек отсутствует из-за перечисленных симптомов. Точное количество больных не называется.

«Роспотребнадзор в курсе, будем выяснять. Такие случаи уже были: кто-то из детей или взрослых пришел с ротавирусом и стал источником заражения. К сожалению, осенний и весенний периоды отличаются тем, что возрастает количество больных», - констатировал начальник управления образования.

В региональном управлении Роспотребнадзора отказались дать оперативный комментарий по поводу произошедшего и предложили составить официальный запрос.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Здоровья всем заболевшим!Господи спаси и сохрани!

Гость||

Воздушно-капельным путем ротавирус не передается. Его путь передачи - фекально-оральный. Значит, в период пандемии не соблюдаются эпидмеры, элементарно не моются руки. Или это пищевое отравление. Комментарий от медработника должен быть по этому вопросу.

Гость||

Зажравшийся Голодяев, как всегда, врет. Он всегда врет и о том, что ничего не знает о поборах в школах.

Гость||

А ведь все вернется, тем кто врет.

Гость||

Гость писал(a):

Господи спаси и сохрани!
На медицину и чинушей надежды нет.

Гость||

Гость писал(a):

Здоровья всем заболевшим!Господи спаси и сохрани!
Вы в Рай - проходите. Нет я в Ад. В ад мест нет стойте и ждите, но есть койки в коридоре.

Гость||

Гость писал(a):

На медицину и чинушей надежды нет.

Так и на бога тоже.

Гость||

При чем тут коронавирус? Руки не помыли, или в столовой что несвежее съели - вот и результат. А виновных как всегда не найдешь.

Гость||

Да пусть побольше ставят автоматов с конфетами и жвачками. Дети к ним липнут пачками. Вот и ротавирус.

Гость||

Не вижу связи между автоматамт со жвачками и ротавирусом. Поясните.

Гость||

Гость писал(a):

Да пусть побольше ставят автоматов с конфетами и жвачками. Дети к ним липнут пачками. Вот и ротавирус.
В школе № 11 автоматы с конфетами и жвачками?

Гость||

только с пола не надо жрать

Гость||

Обработка поверхностей, мытье рук - это должно быть всегда и везде. Если от ротавируса не защитились, который воздушно-капельно не передается, то что можно говорить о коронавирусе. Или это не ротавирус.

Гость||

Это не ротовирус. Это отравление массовое. Заболели только те дети кто ел в столовой. Дети постоянно говорят что в еде волосы, части верёвок, тараканы, двухвостки. То что не вкусно, это уже не обсуждается.

Директору наверно всё равно. Она с учителями из 11 школы , своими подружками, на курорты заграницу ездит и всё у них замечательно.

Гость||

Голодев, что врач!? Ставит диагноз! Уму непостижимо!!!!

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте