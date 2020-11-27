В пензенской школе произошла вспышка ротавирусной инфекции

27.11.2020 | 10:43

В одной из пензенских школ произошла вспышка, предположительно, ротавирусной инфекции. Утром в пятницу, 27 ноября, в редакцию портала PenzaInform.ru поступило сообщение анонимного интернет-пользователя.

«В школе № 11 г. Пензы 26.11.2020 произошло массовое отравление школьников. Дирекция школы принимает следующие меры: вызвать всем заболевшим школьникам врача, чтобы исключить ОРВИ! Детей тошнит, признаки пищевого отравления налицо! А они говорят: ОРВИ! Коронавирус и тут напакостил?!» - возмутился читатель портала.

Начальник городского управления образования Юрий Голодяев рассказал, что дети, скорее всего, заразились ротавирусной инфекцией.

«Дети из разных классов, из разных параллелей. Рвота у некоторых, понос - обычные симптомы ротавирусной инфекции», - пояснил Голодяев.

Он подчеркнул, что в числе заболевших - учительница и несколько детей, не питавшихся в школьной столовой. Поэтому версия с отравлением не подтверждается.

В настоящее время сотрудники школы выясняют, сколько человек отсутствует из-за перечисленных симптомов. Точное количество больных не называется.

«Роспотребнадзор в курсе, будем выяснять. Такие случаи уже были: кто-то из детей или взрослых пришел с ротавирусом и стал источником заражения. К сожалению, осенний и весенний периоды отличаются тем, что возрастает количество больных», - констатировал начальник управления образования.

В региональном управлении Роспотребнадзора отказались дать оперативный комментарий по поводу произошедшего и предложили составить официальный запрос.