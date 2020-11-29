Двое воспитанников детсада № 111 в Пензе попали в реанимацию

29.11.2020 | 13:48

В Пензе двое воспитанников детского сада № 111 на улице Фурманова оказались в реанимации. Малыши заразились кишечной инфекцией. Подробности инцидента обнародовал портал «7х7 Пенза».

О вспышке заболевания в учреждении стало известно 27 ноября. По словам начальника городского управления образования Юрия Голодяева, в течение недели заболели 5 детей. О массовом отравлении речи не идет.

Как пишет портал, инфекцию малыши подхватили еще в середине ноября. Называется ориентировочно 9-е число. В пятницу, 13 ноября, воспитанники сада, мальчик и девочка, посетили учреждение, а уже в выходные слегли с признаками болезни. Юного пензенца забрали в больницу 17-го, а малышку – 19-го. Затем оба оказались в реанимации в тяжелом состоянии.

«У детей обнаружили кишечную инфекцию, которая повлияла на работу почек: те перестали справляться со своими функциями», - поясняет портал.

Согласно официальным данным, заболело пять детей. Однако родители считают, что пострадало намного больше малышей, а администрация сада предоставила региональному управлению Роспотребнадзора искаженную информацию. Речь идет минимум о 15 малышах.

«Детский сад сообщил в Роспотребнадзор, что у детей болело горло, а по факту у них были те же самые симптомы кишечной инфекции. Мы им говорим про понос, а они нам - про кашель», - приводит портал слова матери одного из пострадавших детей.

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора провели все необходимые мероприятия для выяснения причин заболевания: сделали мазки и смывы.

«Источник будет обязательно установлен», - пообещал Юрий Голодяев.