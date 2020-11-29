Сетевое издание|18+|Воскресенье|29 ноя 2020|14:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Двое воспитанников детсада № 111 в Пензе попали в реанимацию

Печать

В Пензе двое воспитанников детского сада № 111 на улице Фурманова оказались в реанимации. Малыши заразились кишечной инфекцией. Подробности инцидента обнародовал портал «7х7 Пенза».

О вспышке заболевания в учреждении стало известно 27 ноября. По словам начальника городского управления образования Юрия Голодяева, в течение недели заболели 5 детей. О массовом отравлении речи не идет.

Как пишет портал, инфекцию малыши подхватили еще в середине ноября. Называется ориентировочно 9-е число. В пятницу, 13 ноября, воспитанники сада, мальчик и девочка, посетили учреждение, а уже в выходные слегли с признаками болезни. Юного пензенца забрали в больницу 17-го, а малышку – 19-го. Затем оба оказались в реанимации в тяжелом состоянии.

«У детей обнаружили кишечную инфекцию, которая повлияла на работу почек: те перестали справляться со своими функциями», - поясняет портал.

Согласно официальным данным, заболело пять детей. Однако родители считают, что пострадало намного больше малышей, а администрация сада предоставила региональному управлению Роспотребнадзора искаженную информацию. Речь идет минимум о 15 малышах.

«Детский сад сообщил в Роспотребнадзор, что у детей болело горло, а по факту у них были те же самые симптомы кишечной инфекции. Мы им говорим про понос, а они нам - про кашель», - приводит портал слова матери одного из пострадавших детей.

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора провели все необходимые мероприятия для выяснения причин заболевания: сделали мазки и смывы.

«Источник будет обязательно установлен», - пообещал Юрий Голодяев.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Дорогие родители, вы дома то чего сидели ?С садиком пускай прокуратура разбирается. Но вы то 4 - 5 дней с поносом дома сидели !

Гость||

Это перед тем, как губернатор опубликует тайны буртасского двора - то, что он почти полностью оставил около себя старую команду.

Гость||

Школы, детсады в эпидемию всё работает.Ну не может быть столько вспышек кишечной инфекции.Не надо было замалчивать ковид у детей !

Гость||

Гость писал(a):

Но вы то 4 - 5 дней с поносом дома сидели !
Согласна. У детей дошкольного возраста обезвоживание быстро развивается. Но я могу понять, почему родители дома сидели. Поликлиника больных детей не осматривает сейчас, врача на дом не дождёшься. СМП боялись вызывать, чтобы в инфекционку сразу не уехать.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте