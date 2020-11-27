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Общество

Юрий Голодяев рассказал о 5 заболевших воспитанниках детсада

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Начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев опроверг слухи о массовом отравлении в детском саду № 111 на улице Фурманова. По его словам, такую информацию распространяют родители, однако действительности она не соответствует.

«В течение недели пять детей заболели. У кого - ОРВИ, у кого - кишечная инфекция, у кого - гастроэнтерит», - пояснил Голодяев.

Симптомы проявились в разное время. Некоторые из заболевших были госпитализированы, но произошло это также не в один день. Выступая на сессии городской думы, Голодяев допустил, что в саду могла произойти вспышка ротавирусной инфекции, но с питанием болезнь однозначно не связана.

«Родители верят слухам и не всегда - официальной информации», - констатировал начальник управления образования и назвал ситуацию примером сарафанного радио.

Ранее сообщалось, что ротавирус, предположительно, выявлен и в школе № 11 г. Пензы.

«Вы хотите сказать, что с поставкой питания это никак не связано?» - спросили депутаты у Голодяева.

«По детскому саду - нет, а по школе сейчас устанавливается. В одном из лицеев несколько лет назад источником был работник столовой. Но чаще всего дети приносят из дома», - ответил чиновник.

По его словам, сотрудников Роспотребнадзора пригласили в образовательное учреждение.

«Сняли мазки, сделали смывы. Источник обязательно будет установлен», - подчеркнул Голодяев.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

А кто сомневается? Правда так и течет из уст праведных.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Вы хотите сказать, что с поставкой питания это никак не связано?»
Поставки питания в школы - это бизнес отдельных депутатов гордумы, поэтому всё будет шито-крыто.

Гость||

Голодяев - лжец. Гнать его из управления образованием г. Пензы!

Гость||

На налоги собранные с родителей такие «голодяевы» травят их детей помоями и просрочкой

Гость||

Бабка Столярова, проснись! Детям нужна помощь!

Имя: Гость
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