Жительница Пензы убила 6-месячную дочь подруги

06.06.2025 | 10:27

В Пензенском областном суде прозвучал приговор 52-летней женщине, убившей ребенка.

В июне 2022 года женщина находилась в квартире своей приятельницы - матери трех девочек, весь день подруги пили спиртное. Вечером хозяйка дома ушла с одной из дочерей, а гостья осталась с двумя другими, 2-летней и 6-месячной.

«На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений она нанесла руками и не установленными в ходе следствия тупыми твердыми предметами множественные удары по различным частям тела, в том числе и по голове, младшему ребенку», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Полугодовалая девочка скончалась на месте.

«Суд назначил виновной наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с последующим ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу», - проинформировала пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.