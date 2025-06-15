Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 16 июня

15.06.2025 | 16:02

В Пензенской области в ночь на понедельник, 16 июня, местами ожидаются кратковременный дождь, гроза. Температура опустится до +8…+13 градусов, сообщили в Приволжском УГМС.

Утром вероятны осадки, термометр покажет +16…+18 градусов. Днем прогнозируются переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

Ветер будет дуть с северо-запада, порывы достигнут 8-13 м/с. Воздух прогреется до +20…+25 градусов.

По прогнозам синоптиков, на погоду в регионе будет влиять циклонический вихрь. Атмосферные фронты принесут осадки различной степени интенсивности, порывистый ветер.

С 19 июня в Пензенской области ожидается похолодание.