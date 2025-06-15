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Общество

Улицу Лозицкой в Пензе собрались отремонтировать

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Управление ЖКХ Пензы поделилось планами ремонта улицы Лозицкой. Также коммунальщики пообещали прочистить ливневую канализацию.

О том, заменят ли асфальт на улице, в соцсетях спросили пензенцы. Также горожане указали на то, что улицу Лозицкой постоянно затапливает.

«Недавно там шла, все ливневки были забиты мусором, я еще подумала, что будет дождь - будет потоп. В 2021 там было так же», - написала пензячка Марина Т. на странице главы города Олега Денисова во «ВКонтакте».

Женщине ответил представитель УЖКХ.

«В текущем году на улице Лозицкой запланированы работы по замене дорожного полотна. Ремонт будет выполнен на участке от проспекта Строителей до проспекта Победы», - сообщил он.

Что касается ливневок, то они засоряются во время обильных осадков.

«Чтобы избежать подобных проблем, МБУ «Пензавтодор» регулярно следит за состоянием ливневой канализации. В ближайшее время на улице Лозицкой специалисты очистят дождеприемники», - пообещали в управлении.

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