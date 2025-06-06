Происшествия

В Каменке из окна выпала 2-летняя девочка

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Вечером в пятницу, 6 июня, в Каменке случилось ЧП: из окна одной из квартир многоэтажного дома выпала 2-летняя девочка.

О происшествии сообщила уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова. «Москитная сетка, диван у окна и минутное отвлечение родителей», - уточнила она.

По словам омбудсмена, в настоящее время девочка, получившая травмы, находится в детской больнице имени Н. Ф. Филатова в Пензе, где ей оказывается необходимая помощь.

«Прислушайтесь, пожалуйста, к предупреждениям быть внимательными, предупредительными, ответственными за безопасность жизни и здоровья ваших детей!» - призвала родителей Елена Столярова.

В обстоятельствах случившегося разберутся правоохранительные органы.

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