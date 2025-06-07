Обстоятельства падения ребенка с высоты устанавливают следователи

07.06.2025 | 11:46

Сотрудники Каменского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пензенской области устанавливают причины и обстоятельства травмирования 2-летнего ребенка при падении с высоты.

По данным следствия, 6 июня девочка, облокотившись на москитную сетку, упала из окна комнаты в доме на улице Суворова в Каменке.

Пострадавшую госпитализировали в детскую областную больницу имени Н. Ф. Филатова. Ей оказывается квалифицированная помощь.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщила и. о. старшего помощника руководителя управления СУ СК по Пензенской области Екатерина Тактаева.

«Оборудуйте окна специальными запирающими устройствами, не позволяющими детям самостоятельно открыть их. Не оставляйте без присмотра детей в помещениях с открытыми окнами - это может закончиться трагедией. Помните, что москитная сетка не может выдержать вес даже самого маленького ребенка и ни при каких обстоятельствах не спасет от падения из окна и травмирования», - напомнили в следственном управлении.