Денис Соболев поздравил медиков с профессиональным праздником

15.06.2025 | 10:16

В воскресенье, 15 июня, председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил с профессиональным праздником медицинских работников.

Он поблагодарил их за нелегкий, но нужный каждому труд.

«Ваша работа требует огромных сил, энергии, знаний, чуткости, терпения и выдержки. Не зная выходных и праздников, вы всегда на посту, готовые в любую минуту прийти на помощь. Вы помогаете появиться малышам на свет, спасаете человеческие жизни, диагностируете, лечите, проводите сложные операции и клинические исследования, облегчаете боль и страдания.

От души желаю вам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, профессиональной самореализации, добра, благополучия, и пусть работа всегда будет в радость!» - обратился к медработникам Денис Соболев.