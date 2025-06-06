В Пензе 3-летнего ребенка с трудом отбили у бойцового пса

06.06.2025 | 14:31

В пятницу, 6 июня, в пензенских телеграм-каналах распространилась информация о нападении собаки на 3-летнего ребенка. Уточняется, что ЧП случилось 1 июня рядом с домом № 66 на улице Ангарской.

Видео появилось в Сети. На кадрах запечатлено, как животное в ошейнике (предположительно, пес бойцовой породы) целенаправленно подбегает к матери с сыном, медленно идущим по дороге. Собака сразу же проявляет интерес к ребенку.

Женщина поднимает мальчика на руки, а пес подпрыгивает. Затем он хватает зубами малыша за ногу и опрокидывает на асфальт. Родительница, стоя на коленях, старается вырвать сына из пасти животного. Это удается сделать, только когда на помощь прибегает мужчина. Пес в итоге скрывается в кустах.

Сейчас родители ищут хозяев собаки, чтобы узнать, привита ли она от бешенства. Пензенцы в Сети требуют привлечь владельцев к ответственности.

Это не первый случай нападения домашних животных на людей. Аналогичное ЧП потрясло горожан весной 2022 года: в районе улицы Перовской в Маньчжурии бультерьер атаковал 7 человек, в том числе детей.