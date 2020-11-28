В Пензенской области за сутки выявили еще 166 случаев коронавируса

28.11.2020 | 10:55

В субботу, 28 ноября, стало известно о 166 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Пензенской области за последние сутки. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.ру.

Общее количество инфицированных с начала эпидемии достигло 19 892.

За это время выздоровели 17 043 человека, из которых 592 были выписаны из больниц накануне, 27-го числа.

Тогда же стало известно о смерти еще трех пациентов: 59-летней женщины и двух мужчин, 43 и 80 лет. Общее количество летальных исходов COVID-19 достигло 236.

На текущей неделе ежесуточное количество вновь выявленных в регионе случаев коронавируса колеблется незначительно: 23 ноября - 162, 24-го - 165, 25-го - 163, 26-го - 164, 27-го - 160.