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Общество

В Пензенской области за сутки выявили еще 166 случаев коронавируса

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В субботу, 28 ноября, стало известно о 166 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Пензенской области за последние сутки. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.ру.

Общее количество инфицированных с начала эпидемии достигло 19 892.

За это время выздоровели 17 043 человека, из которых 592 были выписаны из больниц накануне, 27-го числа.

Тогда же стало известно о смерти еще трех пациентов: 59-летней женщины и двух мужчин, 43 и 80 лет. Общее количество летальных исходов COVID-19 достигло 236.

На текущей неделе ежесуточное количество вновь выявленных в регионе случаев коронавируса колеблется незначительно: 23 ноября - 162, 24-го - 165, 25-го - 163, 26-го - 164, 27-го - 160.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Па ра па па пам ((

Гость||

Стабильность, безопасность, развитие...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

на сайте стопкоронавирус.ру
Может .РФ все же? уже скопировать без ошибок не могут в ПИ.

Гость||

Соболезную родным умерших людей!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В субботу, 28 ноября, стало известно о 166 новых случаях

На текущей неделе ежесуточное количество вновь выявленных в регионе случаев коронавируса колеблется незначительно: 23 ноября - 162, 24-го - 165, 25-го - 163, 26-го - 164, 27-го - 160.

Самим то не смешно от этих выдуманных цифр?

Гость||

Хорошие цифры, а вирус не опасен для подавляющего большинства

Гость||

Может Пензе поведать всему миру как они справляются с вирусом, люди чудом стали излечиваться, через пять дней все больницы опустеют...

Гость||

мы верим, конечно же верим!

Гость||

Гость писал(a):

мы верим, конечно же верим!
многие в говорящую змею верят, а тут вообще человек - Дина, почему бы не поверить!

Гость||

Если по 400-600 человек каждый день выписывают излечившихся, как нам рапортуют каждый день, а госпитализируют по 160 в сутки, то почему же люди умирают дома, не дождавшись помощи, а "счастливчики" в больницах даже не лежат, а СИДЯТ в коридорах на стульчиках?! Самим-то не стыдно так врать?!!! Лучше уж молчите!!!

Гость||

Скажу по секрету, завтра ещё больше напишут.. Статистика ,Карл..

Гость||

+-5 каждый день смех

Гость||

Да, где же лекарств на вас бесплатных найти, если больше написать ? Больше напишут, тогда и смертность надо больше писать.Вот чудной народ, отдыхайте больше, ходите по торговым центрам, общайтесь.Меньше бюджетных денег на вакцину потратиться.

Гость||

Где наш друг-крематорщик???

Гость||

Нда, один в один все как в Чиполлино

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12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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