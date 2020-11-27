Сетевое издание|18+|Пятница|27 ноя 2020|21:27
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Происшествия

В Пензенской области от COVID-19 умерли еще 3 человека, выписали 592

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В пятницу, 27 ноября, в Пензенской области зарегистрировали три летальных случая коронавирусной инфекции. Из жизни ушли двое мужчин и женщина.

Младшему из пациентов было 43 года. Кроме COVID-19 у него выявили умеренную дистрофию миокарда.

Умершей женщине было 59 лет. У нее диагностировали атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз, белковую дистрофию печени и почек, а также панкреосклероз.

Второму мужчине исполнилось 80. В октябре 2020 года он перенес острое нарушение мозгового кровообращения. Помимо этого страдал ишемической болезнью сердца, атеросклеротическим и постинфарктным кардиосклерозом.

Таким образом, к 27 ноября оперштаб сообщил о 236 жертвах коронавируса в Пензенской области.

«Выписаны сегодня 592 человека. Итого выздоровевших - 17 043», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Бьём рекорды! Освобождаем коридоры и палаты! Врачи в отпуск хотят!

Гость||

Когда начнут строить крематорий и выполнять все рекомендации Роспотребнадзора?

Это не последняя зараза и Пенза не готова к таким "сюрпризам",а они будут.

Вот уже попали в чёрный список к федералам,на карандаш взяли...

Гость||

Не может, чтобы все это происходило в великой державе.Наглая ложь.Ну просто не может быть у рядового россиянина столько сопуствующих.)))

Гость||

20:11 У тебя прямо слово в слово в каждом посте про короновирус,Последнее предложение про Федералов убрать бы,так как уже не актуально.2 недели уже прошло когда по всем новостям про Пензу говорили как про неблагополучную по заболеваемости.Остальное пойдеТЬ.)))

Имя: Гость
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