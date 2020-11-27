В Пензенской области от COVID-19 умерли еще 3 человека, выписали 592

27.11.2020 | 20:02

В пятницу, 27 ноября, в Пензенской области зарегистрировали три летальных случая коронавирусной инфекции. Из жизни ушли двое мужчин и женщина.

Младшему из пациентов было 43 года. Кроме COVID-19 у него выявили умеренную дистрофию миокарда.

Умершей женщине было 59 лет. У нее диагностировали атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз, белковую дистрофию печени и почек, а также панкреосклероз.

Второму мужчине исполнилось 80. В октябре 2020 года он перенес острое нарушение мозгового кровообращения. Помимо этого страдал ишемической болезнью сердца, атеросклеротическим и постинфарктным кардиосклерозом.

Таким образом, к 27 ноября оперштаб сообщил о 236 жертвах коронавируса в Пензенской области.

«Выписаны сегодня 592 человека. Итого выздоровевших - 17 043», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.