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Общество

В областной больнице рассказали о 15 пациентах с COVID-19 в реанимации

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В пятницу, 27 ноября, врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин посетил «красную зону» областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко.

О визите чиновника представители медучреждения отчитались в соцсети Instagram.

В настоящее время больница оказывает помощь пациентам по разным профилям. Кроме того, на ее базе создан инфекционный стационар, где лежат жители области с коронавирусной инфекцией.

«В настоящее время на лечении в реанимации находятся 15 тяжелых инфицированных пациентов, многие из них - с сопутствующей патологией (острое нарушение мозгового кровообращения, острый инфаркт миокарда», - рассказали в медучреждении.

Александр Никишин осмотрел реанимацию и выслушал доклады врачей о каждом пациенте данного отделения. Также врио министра посетил палаты и побеседовал с пребывающими в них инфицированными.

«В заключение рабочего визита Александр Викторович, ощутив на себе тяжелые условия работы в противочумных костюмах и СИЗах, поблагодарил медицинский персонал инфекционного корпуса и еще раз обратился к людям с просьбой не игнорировать меры, беречь свое здоровье и уважать труд медиков», - отметил представитель больницы в посте.

27 ноября с визитом в областном центре спецвидов медпомощи побывал губернатор Иван Белозерцев. Он также беседовал с медиками и пациентами. Сейчас в КИМе от коронавирусной инфекции лечатся 449 человек, 35 из них пребывают в реанимации.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото instagram.com/burdenko.okb_penza
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Гость||

4 больницу еще бы провеиили

Гость||

penzainform.ru писал(a):

противочумных костюмах
а почему унас требуют ношение масок а неношение противочумных костюмов последнее походу намного эффективнее чем просто масочки?

Гость||

вот на фото зачетный костюмец вот за ним можно спрятаться от вируса хоть он как бы и не гарантирует 100% защиты, а вот просто за маской точно ни какой гарантии.

Имя: Гость
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