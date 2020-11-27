В областной больнице рассказали о 15 пациентах с COVID-19 в реанимации

27.11.2020 | 17:12

В пятницу, 27 ноября, врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин посетил «красную зону» областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко.

О визите чиновника представители медучреждения отчитались в соцсети Instagram.

В настоящее время больница оказывает помощь пациентам по разным профилям. Кроме того, на ее базе создан инфекционный стационар, где лежат жители области с коронавирусной инфекцией.

«В настоящее время на лечении в реанимации находятся 15 тяжелых инфицированных пациентов, многие из них - с сопутствующей патологией (острое нарушение мозгового кровообращения, острый инфаркт миокарда», - рассказали в медучреждении.

Александр Никишин осмотрел реанимацию и выслушал доклады врачей о каждом пациенте данного отделения. Также врио министра посетил палаты и побеседовал с пребывающими в них инфицированными.

«В заключение рабочего визита Александр Викторович, ощутив на себе тяжелые условия работы в противочумных костюмах и СИЗах, поблагодарил медицинский персонал инфекционного корпуса и еще раз обратился к людям с просьбой не игнорировать меры, беречь свое здоровье и уважать труд медиков», - отметил представитель больницы в посте.

27 ноября с визитом в областном центре спецвидов медпомощи побывал губернатор Иван Белозерцев. Он также беседовал с медиками и пациентами. Сейчас в КИМе от коронавирусной инфекции лечатся 449 человек, 35 из них пребывают в реанимации.