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Общество

В пензенском КИМе лечат почти 450 пациентов с COVID-19

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В пятницу, 27 ноября, в областном центре спецвидов медпомощи рассказали о числе пациентов с коронавирусной инфекцией, которые лечатся в учреждении.

В настоящий момент в больнице находятся 449 больных, из них 35 пребывают в отделении реанимации и интенсивной терапии на инвазивной и неинвазивной искусственной вентиляции легких.

В центр поступают заразившиеся, считающиеся тяжелыми. Им требуется кислородная поддержка.

«Это пациенты с дыхательной недостаточностью и большим объемом поражения легких. С марта в нашем стационаре пролечено более 4 тысяч человек. Конечно, опыт уже хороший. Если сравнивать с весной, то мы достигли больших результатов, есть уверенность и мы знаем, как помочь пациенту», - цитирует заместителя главного врача Джамилю Курмаеву пресс-служба минздрава области.

Медик добавила, что одна из причин тяжелого течения болезни - позднее обращение за помощью. Те, кто оказывается в итоге в реанимации, лечились самостоятельно в течение 10 и более дней, а скорую вызвали тогда, когда состояние ухудшилось.

Кроме того, на появление осложнений влияют такие хронические заболевание, как сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии, онкология, ожирение.

27 ноября медучреждение с визитом посетил губернатор Иван Белозерцев. Глава региона пообщался с сотрудниками и пациентами.

«К сожалению, некоторые пензенцы еще недопонимают опасность инфекции, не обращают внимания на симптомы, не обращаются за помощью к врачам, думают, что у них не коронавирус. Помощь надо оказывать быстро, чтобы предупредить развитие тяжелой формы заболевания», - отметил губернатор.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

27 ноября медучреждение с визитом посетил губернатор Иван Белозерцев. Глава региона пообщался с сотрудниками и пациентами.
Пациентов, надеюсь, не сотрудники изображали?

Гость||

Спаситель сошел к больным !!!!

Гость||

Нимб над головой так и светится !

Гость||

Всем здоровья, а врачам огромное спасибо!

Гость||

Интересно, а пациенты давали согласие на фотосъёмку?

Д-р Шаффхаузен||

Иван Александрович прямо герой и настоящий руководитель. В средневековье он бы смело зашел в чумной барак. Вот что значит офицер и замполит. Только с ним область устремится в светлое будущее и промышленное развитие.

Ну а так все больше материалов в печати о повторных заражениях уже переболевших.

Гость||

Больные же на пузе должны лежать. Не?

Гость||

Если губернатор уже недавно переболел коронавирусом, то что так одеваться. Зашел бы просто в халате.

Гость||

а как он потом отмывался

Имя: Гость
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