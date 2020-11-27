В пензенском КИМе лечат почти 450 пациентов с COVID-19

27.11.2020 | 12:44

В пятницу, 27 ноября, в областном центре спецвидов медпомощи рассказали о числе пациентов с коронавирусной инфекцией, которые лечатся в учреждении.

В настоящий момент в больнице находятся 449 больных, из них 35 пребывают в отделении реанимации и интенсивной терапии на инвазивной и неинвазивной искусственной вентиляции легких.

В центр поступают заразившиеся, считающиеся тяжелыми. Им требуется кислородная поддержка.

«Это пациенты с дыхательной недостаточностью и большим объемом поражения легких. С марта в нашем стационаре пролечено более 4 тысяч человек. Конечно, опыт уже хороший. Если сравнивать с весной, то мы достигли больших результатов, есть уверенность и мы знаем, как помочь пациенту», - цитирует заместителя главного врача Джамилю Курмаеву пресс-служба минздрава области.

Медик добавила, что одна из причин тяжелого течения болезни - позднее обращение за помощью. Те, кто оказывается в итоге в реанимации, лечились самостоятельно в течение 10 и более дней, а скорую вызвали тогда, когда состояние ухудшилось.

Кроме того, на появление осложнений влияют такие хронические заболевание, как сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии, онкология, ожирение.

27 ноября медучреждение с визитом посетил губернатор Иван Белозерцев. Глава региона пообщался с сотрудниками и пациентами.

«К сожалению, некоторые пензенцы еще недопонимают опасность инфекции, не обращают внимания на симптомы, не обращаются за помощью к врачам, думают, что у них не коронавирус. Помощь надо оказывать быстро, чтобы предупредить развитие тяжелой формы заболевания», - отметил губернатор.