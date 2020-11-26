Ассортимент лекарств и цены в аптеках области проверяет прокуратура

26.11.2020 | 11:31

В Пензенской области прокуратура и Росздравнадзор проводят проверки аптек и фармацевтических сетей на предмет наличия минимального ассортимента лекарственных препаратов (в том числе противовирусных) и средств индивидуальной защиты, а также цен на них.

Так, в Кузнецком районе в одной из аптек не оказалось препаратов из перечня минимального ассортимента.

Прокурор возбудил в отношении должностного лица административное дело за нарушение требований лицензии. Директору аптеки внесено представление.

«Ход проверок контролирует прокуратура области. По их результатам будет решаться вопрос о мерах по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ранее в прокуратуре региона начала работать горячая линия, на которую можно сообщить о нарушениях при получении медицинской помощи. Звонки по телефону 8 (952)-190-91-26 принимаются с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45. Перерыв с 13:00 до 13:45.

Проблемы с лекарствами начались в октябре: с наступлением холодов пензенцы начали массово скупать определенные виды антибиотиков, противовирусных, жаропонижающих препаратов и иммуномодуляторов. Многие делали запасы, другим лекарства требовались для лечения.

Фармацевты объяснили ситуацию техническими трудностями - маркировкой, которая начала действовать летом 2020-го. На каждой упаковке появился QR-код, который перед продажей должны считывать дистрибьюторы и аптекари.

В Пензе ассортимент и цены в аптеках проверила комиссия, которая выявила ряд недостатков, в том числе отсутствие в продаже ряда препаратов.

Трудности наблюдались не только в областном центре, но и в других населенных пунктах области. Так, власти Кузнецка опубликовали список местных аптек с графиком их работы, чтобы облегчить горожанам поиск лекарств.