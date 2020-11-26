Сетевое издание|18+|Четверг|26 ноя 2020|11:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Ассортимент лекарств и цены в аптеках области проверяет прокуратура

Печать

В Пензенской области прокуратура и Росздравнадзор проводят проверки аптек и фармацевтических сетей на предмет наличия минимального ассортимента лекарственных препаратов (в том числе противовирусных) и средств индивидуальной защиты, а также цен на них.

Так, в Кузнецком районе в одной из аптек не оказалось препаратов из перечня минимального ассортимента.

Прокурор возбудил в отношении должностного лица административное дело за нарушение требований лицензии. Директору аптеки внесено представление.

«Ход проверок контролирует прокуратура области. По их результатам будет решаться вопрос о мерах по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ранее в прокуратуре региона начала работать горячая линия, на которую можно сообщить о нарушениях при получении медицинской помощи. Звонки по телефону 8 (952)-190-91-26 принимаются с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45. Перерыв с 13:00 до 13:45.

Проблемы с лекарствами начались в октябре: с наступлением холодов пензенцы начали массово скупать определенные виды антибиотиков, противовирусных, жаропонижающих препаратов и иммуномодуляторов. Многие делали запасы, другим лекарства требовались для лечения.

Фармацевты объяснили ситуацию техническими трудностями - маркировкой, которая начала действовать летом 2020-го. На каждой упаковке появился QR-код, который перед продажей должны считывать дистрибьюторы и аптекари.

В Пензе ассортимент и цены в аптеках проверила комиссия, которая выявила ряд недостатков, в том числе отсутствие в продаже ряда препаратов.

Трудности наблюдались не только в областном центре, но и в других населенных пунктах области. Так, власти Кузнецка опубликовали список местных аптек с графиком их работы, чтобы облегчить горожанам поиск лекарств.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте