Йод попал под ограничения из-за технической ошибки

24.04.2024 | 08:13

Один из самых популярных препаратов - спиртовой раствор йода - попал под ограничения продажи в аптеках.

То есть пациентам, которым нужно, к примеру, сделать йодовую сетку, сначала нужно взять у врача рецепт на бланке строгой отчетности. В свою очередь аптеки обязаны организовать специальные условия хранения и отпуска препарата.

Как пояснил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, йод попал в перечень препаратов предметно-количественного учета (ПКУ) случайно.

«При формировании письма была допущена техническая ошибка, она оперативно исправлена. Все разъяснения оператору системы маркировки даны», - сообщил он.

В Центре развития перспективных технологий - операторе системы маркировки «Честный знак» заявили, что отметка «ПКУ» в системе маркировки нужна для соблюдения норм законодательства участниками оборота лекарственных средств и никак не влияет на отпуск лекарств потребителям.