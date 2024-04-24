Йод попал под ограничения из-за технической ошибки

Один из самых популярных препаратов - спиртовой раствор йода - попал под ограничения продажи в аптеках.
То есть пациентам, которым нужно, к примеру, сделать йодовую сетку, сначала нужно взять у врача рецепт на бланке строгой отчетности. В свою очередь аптеки обязаны организовать специальные условия хранения и отпуска препарата.
Как пояснил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, йод попал в перечень препаратов предметно-количественного учета (ПКУ) случайно.
«При формировании письма была допущена техническая ошибка, она оперативно исправлена. Все разъяснения оператору системы маркировки даны», - сообщил он.
В Центре развития перспективных технологий - операторе системы маркировки «Честный знак» заявили, что отметка «ПКУ» в системе маркировки нужна для соблюдения норм законодательства участниками оборота лекарственных средств и никак не влияет на отпуск лекарств потребителям.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀