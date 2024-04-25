Из стандарта лечения ОРВИ исключили антибиотики

25.04.2024 | 08:59

Минздрав России утвердил новый стандарт медицинской помощи взрослым пациентам при острых респираторных вирусных инфекциях.

Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Утвердить стандарт медицинской помощи взрослым при острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ) (диагностика и лечение) согласно приложению», - говорится в документе. Предыдущий приказ Минздрава РФ, изданный в 2012 году, признан утратившим силу.

В новом стандарте дан перечень лекарственных препаратов для лечения ОРВИ, причем в нем отсутствуют антибиотики.

Однако в список добавлены другие препараты, например противовирусный препарат кагоцел.