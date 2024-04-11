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Общество

В Пензе детсад отказал в предоставлении льгот участникам СВО

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В детском саду, расположенном в Первомайском районе Пензы, нарушали права семей участников специальной военной операции. Их не освободили от платы за присмотр и уход за детьми.

Один из бойцов обратился в прокуратуру, и та провела проверку. Выяснилось, что детсад, который посещает сын участника СВО, отказал в предоставлении меры соцподдержки, сославшись на неподтверждение статуса отца.

Прокурор Первомайского района г. Пензы внес заведующей образовательным учреждением представление.

«Благодаря прокурорскому вмешательству и комплексному подходу при разрешении обращений права семьи заявителя и еще 3 семей участников специальной военной операции, дети которых посещают детский сад, восстановлены в полном объеме», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Упомянутым семьям произвели перерасчет родительской платы.

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