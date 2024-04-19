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Общество

В Пензенском районе чиновникам не позволили купить иномарку

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Администрация Пензенского района допустила нарушение при закупке автомобиля для собственных нужд. В феврале этого года орган местного самоуправления объявил электронный аукцион на поставку машины марки Haval F7 или его эквивалента, проигнорировав требования закона.

«В целях повышения конкурентоспособности продукции отечественного производства Правительством Российской Федерации установлены запреты и ограничения на государственные и муниципальные закупки отдельных промышленных товаров иностранного производства», - напомнили в прокуратуре Пензенской области.

В итоге аукцион отменили, а главе района внесли представление.

Летом прошлого года Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности заявил, что все чиновники, представители министерств и ведомств РФ, должны ездить на отечественных машинах.

«Где-то будет поскромнее, чем раньше, ничего страшного», - отметил глава государства, подчеркнув, что чиновники обязаны стремиться к развитию национальных брендов.

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