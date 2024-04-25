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Криминал

Мужчина притворился больной девушкой и обманул лунинца

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21-летний житель Лунинского района несколько недель общался с мошенником, который выдавал себя за больную девушку.

Согласно материалам дела, в ноябре 2023 года 27-летний житель города Порховка Псковской области решил заработать на афере. В социальной сети он создал аккаунт под именем Виктории Алексеевой и вскоре начал переписываться с молодым лунинцем.

«Виктория» сообщала жертве, что серьезно больна и нуждается в деньгах на лечение. Молодой сельчанин проникся сочувствием и с ноября по декабрь перевел мошеннику более 295 тысяч рублей.

В конце декабря лунинец понял, что «девушка» его обманывает, и отправился в полицию.

Правоохранители нашли злоумышленника. Суд признал его виновным в мошенничестве в крупном размере и приговорил к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

«Мобильный телефон осужденного конфискован в доход государства. Приговором суда удовлетворен иск потерпевшего о взыскании в его пользу 295 тысяч рублей в возмещение материального ущерба», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован.

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