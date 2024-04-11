Врач: Таблетки в оболочке нельзя разжевывать или делить на части

11.04.2024 | 08:59

Таблетки без оболочки, на которых есть поперечная бороздка, можно разжевывать или делить на части, а вот капсулы, таблетки в оболочке или препараты длительного действия - нет.

Об этом РИА Новости рассказала младший научный сотрудник отдела фундаментальных и прикладных аспектов ожирения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Ольга Ким.

«Таблетки с модифицированным высвобождением действующего вещества нельзя разжевывать или измельчать, если только производитель не указал это отдельным пунктом в инструкции, например, для наступления более быстрого эффекта в определенных ситуациях. В инструкции к таким препаратам обычно есть указание о модифицированном высвобождении: «длительное действие», «пролонгированное действие», «двухфазное высвобождение» и так далее», - объяснила она.

По словам эксперта, препараты с пролонгированным действием выделяют необходимую дозу вещества на протяжении определенного периода или через назначенный срок. Если разрушить структуру, вся доза поступит в организм немедленно и может произойти передозировка.

Кроме того, нельзя разжевывать или разделять желатиновые капсулы с жидким или порошкообразным содержимым, поскольку такая оболочка позволяет лекарственному веществу действовать в нужном отделе желудочно-кишечного тракта.

Препараты с оболочкой необходимо глотать целиком еще и потому, что она скрывает неприятный вкус и запах действующего вещества. Когда покрытия нет, таблетку можно разжевать, растолочь или растворить в небольшом количестве воды.

Если пациенту сложно проглотить таблетку и не помогает даже большое количество воды, следует обсудить возможность замены лекарственной формы или самого препарата с врачом, резюмировала Ольга Ким.