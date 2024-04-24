В Пензе наказали водителя такси, искалечившего мотоциклиста

В Пензе перед судом предстал 41-летний житель Бессоновского района. Мужчина стал виновником ДТП, в котором пострадал мотоциклист.
Авария случилась 2 июля 2023 года в микрорайоне ГПЗ-24. Бессоновец управлял такси марки «Лада-Гранта», он забрал пассажира из автосервиса и выехал на улицу Измайлова. Ему требовалось попасть на Антонова.
Из крайней правой полосы движения мужчина перестроился в крайнюю левую. Совершая маневр, таксист нарушил правила дорожного движения: не включил заблаговременно поворотник и не уступил дорогу автомобилю, двигавшемуся попутно. Начав разворачиваться, бессоновец сбил 42-летнего мужчину на мотоцикле ЧЗ-350, который ехал позади него.
Травмы, полученные водителем двухколесного транспорта, квалифицировали как тяжкий вред здоровью.
Свою вину бессоновец признал. Он пояснил, что хотел развернуться в сторону центра города, но не увидел следовавшего за ним мотоциклиста.
«Суд назначил подсудимому наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с лишением права управления транспортными средствами на 2 года», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Кроме того, таксист должен будет выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.
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