В Пензе наказали водителя такси, искалечившего мотоциклиста

24.04.2024 | 15:06

В Пензе перед судом предстал 41-летний житель Бессоновского района. Мужчина стал виновником ДТП, в котором пострадал мотоциклист.

Авария случилась 2 июля 2023 года в микрорайоне ГПЗ-24. Бессоновец управлял такси марки «Лада-Гранта», он забрал пассажира из автосервиса и выехал на улицу Измайлова. Ему требовалось попасть на Антонова.

Из крайней правой полосы движения мужчина перестроился в крайнюю левую. Совершая маневр, таксист нарушил правила дорожного движения: не включил заблаговременно поворотник и не уступил дорогу автомобилю, двигавшемуся попутно. Начав разворачиваться, бессоновец сбил 42-летнего мужчину на мотоцикле ЧЗ-350, который ехал позади него.

Травмы, полученные водителем двухколесного транспорта, квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Свою вину бессоновец признал. Он пояснил, что хотел развернуться в сторону центра города, но не увидел следовавшего за ним мотоциклиста.

«Суд назначил подсудимому наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с лишением права управления транспортными средствами на 2 года», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Кроме того, таксист должен будет выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.