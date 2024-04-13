Коммунальной аварией на улице Урожайной занялась прокуратура

13.04.2024 | 11:02

Прокуратура Октябрьского района Пензы проводит проверку по факту коммунальной аварии на улице Урожайной.

Инцидент произошел 10 апреля. На парковке у завода «Пензтяжпромарматура» под автомобилем начал проваливаться асфальт, а из разверзшейся ямы повалил пар. По всей видимости, ЧП случилось из-за порыва на теплотрассе: вода промыла грунт и покрытие обрушилось.

После этого в соцсетях появились сообщения о потоках горячей воды на Урожайной, а также о ручье, текущем от «Тяжпрома».

«Произошло обрушение части дорожного полотна. В ходе проверки будут установлены причины порыва, дана оценка соблюдению законодательства в сфере ЖКХ при содержании сетей, а также своевременности устранения последствий инцидента», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В ноябре 2019 года на улице Аустрина в Пензе случилась трагедия. Из-за размытия грунта при аварии на трубопроводе провалился асфальт. В провал рухнула «Лада-Ларгус». Двое мужчин, находившиеся в машине, погибли.