В Пензенской области нацпроекты реализуются с нарушениями

23.04.2024 | 20:32

За 3 месяца 2024 года в Пензенской области при реализации нацпроектов, на финансовое обеспечение которых предусмотрено 9,9 млрд рублей, выявили 247 нарушений закона.

«Для их устранения опротестовано 63 незаконных правовых акта, внесено 149 представлений, по которым 63 лица привлечены к дисциплинарной ответственности, 6 виновных лиц - к административной ответственности, 28 должностных лиц предостережены о недопустимости нарушений закона. Судом рассмотрено и удовлетворено 12 исковых заявлений, в том числе о возмещении материального ущерба на сумму 107 тыс. рублей», - сообщили в областной прокуратуре.

Среди основных - нарушения условий предоставления и расходования межбюджетных трансфертов, сроков исполнения контрактов, ненадлежащее обеспечение граждан льготными рецептами и лекарствами.

Так, за затягивание строительства дороги на улице Олимпийской в Засечном гендиректора ООО «Мостовик» оштрафовали на 30 000 рублей.

В Кузнецком и Нижнеломовском районах в муниципальные контракты по благоустройству дворов не включалось условие о 3-летнем гарантийном сроке. За это должностным лицам органов местного самоуправления назначили штрафы в размере 10 000 рублей.

Региональный минспорт нарушил порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов при реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни». Минздрав не обеспечил 14 онкобольных бесплатными лекарствами.