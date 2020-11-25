Пенза вновь лидирует по числу заболевших COVID-19

25.11.2020 | 15:11

В среду, 25 ноября, оперативный штаб Пензенской области подтвердил информацию о 163 новых случаях заболевания в регионе за сутки.

Среди пациентов - 6 детей в возрасте 7 и 8 месяцев, 2, 3, 6 и 17 лет.

В Пензе, как и накануне, зарегистрировано 125 случаев COVID-19 (76,7%), в Белинском районе - 12, в Пензенском - 9. Далее идут Заречный (6), Иссинский район (3), Лунинский, Пачелмский и Каменский районы (по 2), Бессоновский и Шемышейский (по 1).

С начала пандемии в области зарегистрировано 19 402 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Из них 1 386 несовершеннолетних пациентов.

Под наблюдением находятся 6 505 человек, сняты с контроля 47 472.

Количество исследований, проведенных в вирусологической лаборатории областного центра гигиены и эпидемиологии, достигло 106 841, обследовано 103 768 человек с подозрением на коронавирус. В лабораториях лечебных учреждений эти показатели соответственно составляют 370 308 и 339 380.

В общей сложности тестированием охвачено 33,96% населения региона.