В минздраве объяснили перебои с записью на прием к врачу

В Минздраве Пензенской области прокомментировали перебои с записью на прием к доктору.

«Почему теперь, чтобы узнать, в какой день у врача первая смена, а в какой - вторая, нужно куда-то звонить? Раньше расписание можно было посмотреть на сайте https://пенза-доктор.рф или в мобильном приложении «К врачу». Теперь этой возможности нет. Врач сказала приходить без записи в любой день», - описал проблему один из читателей PenzaInform.ru.

Редакция обратилась с соответствующим запросом в министерство здравоохранения, где подтвердили, что «в связи с проведением технических работ на региональном портале медицинских услуг перебои с записью на прием к врачу возможны».

Замминистра Наталья Тюгаева напомнила, что запись доступна с 7:30 до 20:00 по телефону контакт-центров на базе единого номера 122:

- цифра 3 - по обслуживанию взрослого населения Пензы;

- цифра 4 - по обслуживанию детского населения Пензы;

- цифра 5 - по обслуживанию жителей Пензенской области;

- цифра 8 - вызов врача на дом через голосового помощника.

Кроме того, по ее словам, через единый портал государственных и муниципальных услуг можно в круглосуточном режиме записаться на прием, вызвать врача на дом и получить медицинские документы.

