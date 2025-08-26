Сетевое издание|18+|Вторник|26 авг 2025|21:40
Как быстрее вылечить заеды на губах?

Вопрос от интернет-пользователя

Начали беспокоить ранки в уголках губ - то появляются, то исчезают. Как их быстрее вылечить?

Ответ специалиста

Болезненные трещины в уголках губ называют ангулитом, или заедами. Вылечить их можно, соблюдая следующие рекомендации:

- гигиена. Регулярно мойте лицо, особенно после приема пищи. Это нужно, чтобы не допустить развития инфекции;

- увлажнение. Наносите на губы специальный бальзам, которые не даст коже быть сухой. В составе должны быть натуральные масла, например облепиховое или оливковое;

- лечебные мази. Хорошо справляются с заедами кремы на основе ромашки или пантенола. Они заживляют раны. Также в аптеке можно приобрести противогрибковые средства, если вы подозреваете инфекцию;

- питание. Заеды могут быть связаны с нехваткой витаминов B и C. Убедитесь, что они есть в вашем рационе в достаточном количестве.

Если заеды не проходят в течение 2 недель и беспокоят все сильнее, следует обратиться к врачу.

