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Общество

Коронавирусную инфекцию обнаружили у 163 пензенцев

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В Пензенской области продолжают выявлять больных коронавирусной инфекцией. Данные на среду, 25 ноября, опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе было поставлено 163 диагноза COVID-19. Общее число зараженных за время пандемии достигло 19 402.

Количество жертв коронавируса, о которых сообщил оперштаб, теперь равняется 240. Выздоровели 15 611 человек (448 выписали за минувшие сутки).

В России за 24 часа выявили 23 675 случаев COVID-19 в 85 регионах. 5 156 (21,8%) из новых носителей не имеют клинических проявлений болезни.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

ух ты

Гость||

Хватит врать!

Гость||

Если посмотреть на данные за последние дни, снижение по России в целом идет только за счет Москвы и Пензы. В остальных регионах - рост. Наверное, у нас все так же строго соблюдается, как в Москве.

Гость||

Все эти соблюдения режимов и ношения масок не играют никакой роли в распространении вируса. Просто правят статистику.

Гость||

Если быть объективными, то не понятно за счёт чего в Пензе стабилизация, когда в других регионах идёт рост. Каких-то особых мер здесь не вводили... Объяснить это можно только сознательным враньём .84

Гость||

Как надоела повсеместная ложь!

Гость||

Судя по выписанным и изличившимся у нас изобретена супер панацея от ковида!!!

Гость||

Видимо после того как обосрали на федеральном канале, была дана установка больше 165 не показывать, и побольше показать выписанных, вроде места освобождаются. Но мы всё-таки живём в обществе, и зачем нас то обманывать, если в каждой семье есть заболевшие в лучшем случае, или умершие.

Гость||

Все просто: средней тяжести теперь в стационар не кладут

Гость||

Есть хотя бы один человек, который верит в официальную статистику? Так зачем нам тогда эти цифры? Люди верят тому что видят в больницах, поликлиниках, аптеках, морах.

Гость||

Заболевшего Белозерцева который так радостно об этом сообщил надо было в клинику положить на общих основаниях, в коридор да поближе к общему туалету

Гость||

Ну за что его так

Гость||

Все просто: средней тяжести теперь в стационар не кладут

как и при советской власти = такой контингент всегда дома лечился: и сортир знакомый, и меню индивидуальную можно у близких выкапризничать, и дурака повалять вволю. всё это в целом способствует отдыху от жизни. а то ведь она, жизнь-то, противная - и на работу ходи и дома шустри и закаляйся, если хочешь быть здоров

Имя: Гость
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