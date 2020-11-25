Коронавирусную инфекцию обнаружили у 163 пензенцев

25.11.2020 | 10:42

В Пензенской области продолжают выявлять больных коронавирусной инфекцией. Данные на среду, 25 ноября, опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе было поставлено 163 диагноза COVID-19. Общее число зараженных за время пандемии достигло 19 402.

Количество жертв коронавируса, о которых сообщил оперштаб, теперь равняется 240. Выздоровели 15 611 человек (448 выписали за минувшие сутки).

В России за 24 часа выявили 23 675 случаев COVID-19 в 85 регионах. 5 156 (21,8%) из новых носителей не имеют клинических проявлений болезни.