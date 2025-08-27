Общество

В Пензе медики провели сложную операцию пациенту с кистой в почке

Печать
Telegram

В отделении урологии Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко провели сложную операцию пациенту с кистой в почке. Патологическое образование достигло 2 см в диаметре и было расположено в толще тканей.

Под руководством заведующего отделением Михаила Миронова медики через просвет мочеиспускательного канала сделали отверстие для выхода жидкости из кисты, чтобы предотвратить ее рост и давление на окружающие ткани.

Также во время операции врачи произвели дробление камня в той же почке, сообщили в областной больнице.

Ранее пензенские медики впервые провели лапароскопическую антевазальную пиелопластику человеку с гидронефрозом (расширение почечной лоханки и чашечки).

Операция подразумевала удаление препятствия между мочеточником и почечной лоханкой. Уже на следующий день мужчина смог самостоятельно передвигаться.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото больницы им. Н. Н. Бурденко
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте