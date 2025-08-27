В Пензе медики провели сложную операцию пациенту с кистой в почке

В отделении урологии Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко провели сложную операцию пациенту с кистой в почке. Патологическое образование достигло 2 см в диаметре и было расположено в толще тканей.
Под руководством заведующего отделением Михаила Миронова медики через просвет мочеиспускательного канала сделали отверстие для выхода жидкости из кисты, чтобы предотвратить ее рост и давление на окружающие ткани.
Также во время операции врачи произвели дробление камня в той же почке, сообщили в областной больнице.
Ранее пензенские медики впервые провели лапароскопическую антевазальную пиелопластику человеку с гидронефрозом (расширение почечной лоханки и чашечки).
Операция подразумевала удаление препятствия между мочеточником и почечной лоханкой. Уже на следующий день мужчина смог самостоятельно передвигаться.
