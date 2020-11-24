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Общество

Три четверти новых случаев COVID-19 приходятся на Пензу

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Во вторник, 24 ноября, региональный оперативный штаб подтвердил информацию о 165 новых случаях выявления заболевших коронавирусной инфекцией за сутки.

Среди пациентов - 22 несовершеннолетних. Это дети пяти (двое), восьми (двое), 9 (четверо), 10, 11 (трое), 13 лет и подростки 14 (двое), 15, 16 (двое) и 17 (четверо) лет.

125 новых случаев COVID-19 (более 75%) приходятся на Пензу. 11 человек заболели в Пензенском, 7 - в Колышлейском районе. По 5 зараженных в Заречном и Бессоновском районе, 4 - в Лунинском, 3 - в Иссинском, 2 - в Шемышейском, по 1 - в Каменском, Малосердобинском и Башмаковском районах.

Под наблюдением находятся 6 519 человек, сняты с контроля 47 156.

С начала эпидемии в регионе зарегистрировано в общей сложности 19 239 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе у 1 380 несовершеннолетних.

В вирусологической лаборатории регионального центра гигиены и эпидемиологии обследовано 103 314 человек, проведено 106 373 исследования.

В лабораториях лечебной сети тестирование прошли 336 773 человека, проведено 366 851 исследование.

Суммарный охват тестированием населения составил 33,71%.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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